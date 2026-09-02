सात खिलाड़ी बाहर, दो कोच हटे: हर्षा भोगले का 'ट्रस्ट पाकिस्तान' तंज; पीटरसन क्यों बोले- टॉस एक रात पहले करें?

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इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान की मुश्किलें मैदान से बाहर भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार दो करारी हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने ऐसा फैसला लिया, जिसने क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया। बोर्ड ने तीसरे टेस्ट से पहले एक साथ सात खिलाड़ियों को टीम से बाहर कर दिया, जबकि मुख्य कोच सरफराज अहमद और गेंदबाजी कोच उमर गुल को भी उनके पदों से हटा दिया गया। अब इस पूरे घटनाक्रम पर भारत के मशहूर कमेंटेटर हर्षा भोगले और इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज केविन पीटरसन ने अपने-अपने अंदाज में पाकिस्तान क्रिकेट पर तंज कसा है। विज्ञापन

भोगले ने एक लाइन में खोल दी पोल

हर्षा भोगले ने पाकिस्तान क्रिकेट में हुए इस बड़े फेरबदल पर सोशल मीडिया के जरिए प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट की मौजूदा स्थिति पर ऐसा तंज कसा, जिसने इंटरनेट पर खूब चर्चा बटोरी। भोगले ने लिखा, 'पाकिस्तान क्रिकेट पर भरोसा रखिए, ये कुछ ऐसा कर सकता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती।'

इसके बाद उन्होंने पीसीबी के फैसलों की पूरी तस्वीर सामने रखी। भोगले ने लिखा, 'सलमान आगा पहले टेस्ट में कप्तान थे, दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए और तीसरे टेस्ट से पहले घर भेज दिए गए। सीरीज के बीच में कोच और गेंदबाजी कोच भी चले गए। सीनियर विकेटकीपर को भी घर भेज दिया गया।'

भोगले ने आगे पाकिस्तान के नए खिलाड़ियों को लेकर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि नए खिलाड़ी अभी वीजा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और यह भी तय नहीं है कि वे टेस्ट मैच के लिए समय पर तैयार हो पाएंगे या नहीं। उनका आखिरी तंज सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। उन्होंने कहा, 'हमेशा की तरह, मैदान के बाहर ज्यादा एक्शन हो रहा है!'



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पीटरसन ने भी नहीं छोड़ा मौका

पाकिस्तान के सात खिलाड़ियों को अचानक बाहर किए जाने पर केविन पीटरसन ने भी मजेदार अंदाज में पीसीबी की खिंचाई की। उन्होंने खास तौर पर इस बात पर निशाना साधा कि कप्तान बाबर आजम को तीसरे टेस्ट से पहले टीम में इतने बदलावों पर सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। पीटरसन ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'जब हर मैच से पहले कप्तान का इंटरव्यू होता है और उनसे टीम में बदलाव के बारे में पूछा जाता है, तो मेरे दोस्त बाबर के लिए यह इंटरव्यू बहुत-बहुत लंबा हो सकता है।' इसके बाद उन्होंने अपने अंदाज में पंचलाइन मारी, 'शायद टॉस रात से ही शुरू कर देना चाहिए?' पीटरसन का यह तंज पाकिस्तान के लगातार बदलते टीम संयोजन और अचानक किए गए बड़े फेरबदल पर था।







सात खिलाड़ी बाहर, सात नए चेहरे अंदर

पीसीबी ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट से पहले मोहम्मद रिजवान, इमाम-उल-हक, सलमान अली आगा, अली उस्मान, आमिर जमाल, मुहम्मद अवैस जफर और खुर्रम शहजाद को टीम से रिलीज कर दिया। इनकी जगह सात खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया गया है। इनमें सैम अयूब और अब्दुल्ला फजल जैसे खिलाड़ी शामिल हैं, जिनके पास टेस्ट क्रिकेट का कुछ अनुभव है।

इसके अलावा अराफात मिन्हास, मोहम्मद इमरान जूनियर, साद बैग, मोहम्मद इमरान रंधावा और रजाउल्लाह को भी मौका दिया गया है। इनमें कई खिलाड़ी टेस्ट स्तर पर अनकैप्ड हैं। यानी तीसरे टेस्ट में पाकिस्तान की टीम का चेहरा पहले दो मुकाबलों की तुलना में काफी अलग नजर आएगा। पांच नए खिलाड़ियों को टेस्ट स्तर पर पहली बार आजमाया जा सकता है। पाकिस्तान के सात खिलाड़ियों को अचानक बाहर किए जाने पर केविन पीटरसन ने भी मजेदार अंदाज में पीसीबी की खिंचाई की। उन्होंने खास तौर पर इस बात पर निशाना साधा कि कप्तान बाबर आजम को तीसरे टेस्ट से पहले टीम में इतने बदलावों पर सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। पीटरसन ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'जब हर मैच से पहले कप्तान का इंटरव्यू होता है और उनसे टीम में बदलाव के बारे में पूछा जाता है, तो मेरे दोस्त बाबर के लिए यह इंटरव्यू बहुत-बहुत लंबा हो सकता है।' इसके बाद उन्होंने अपने अंदाज में पंचलाइन मारी, 'शायद टॉस रात से ही शुरू कर देना चाहिए?' पीटरसन का यह तंज पाकिस्तान के लगातार बदलते टीम संयोजन और अचानक किए गए बड़े फेरबदल पर था।

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कोचिंग स्टाफ भी बदला

पीसीबी ने सिर्फ खिलाड़ियों पर ही गाज नहीं गिराई। बोर्ड ने मुख्य कोच सरफराज अहमद और गेंदबाजी कोच उमर गुल को भी हटा दिया। उनकी जगह पाकिस्तान के व्हाइट-बॉल सेटअप से जुड़े माइक हेसन और एशले नॉफ्के को टेस्ट टीम के साथ जोड़ा गया है। इस फैसले ने इसलिए भी सवाल खड़े किए हैं क्योंकि बदलाव टेस्ट सीरीज खत्म होने से पहले किया गया है। पाकिस्तान ने पहला टेस्ट पारी और 103 रन से गंवाया था, जबकि लॉर्ड्स में दूसरे टेस्ट में उसे 194 रन से हार मिली। इंग्लैंड ने इसी के साथ तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली।



मैदान पर हार, बाहर फैसलों की बौछार

पाकिस्तान क्रिकेट में इस तरह का बड़ा बदलाव सिर्फ प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहा। पूर्व कप्तान और क्रिकेट विशेषज्ञों ने भी पीसीबी के फैसले पर सवाल उठाए हैं। पूर्व कप्तान रमीज राजा ने इसे 'पैनिक बटन' दबाने जैसा फैसला बताया, जबकि शाहिद अफरीदी ने भी बदलावों को चौंकाने वाला और अतार्किक बताया। पूर्व कोच मिकी आर्थर ने भी बोर्ड के फैसलों की आलोचना करते हुए कहा कि लगातार बदलाव पाकिस्तान क्रिकेट की समस्याओं की बड़ी वजह हैं। अब पाकिस्तान के सामने तीसरे टेस्ट में सिर्फ क्लीन स्वीप से बचने की चुनौती नहीं है। उसे एक ऐसी टीम के साथ मैदान पर उतरना है, जिसमें सात नए चेहरे हैं और कोचिंग स्टाफ भी बदल चुका है।