इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा टेस्ट: पाकिस्तान टीम की मुश्किलें बढ़ीं! आलोचना झेल रहे बाबर आजम बीमार या फिर बहाना?

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बाबर को बुखार बताया जा रहा है, हालांकि टीम मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने साफ किया है कि फिलहाल घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चीमा ने बताया कि बाबर बुखार से जूझ रहे हैं, लेकिन वह अन्यथा फिट हैं और जल्द ठीक होने की उम्मीद है। तीसरा टेस्ट 9 सितंबर से एजबेस्टन में खेला जाना है, यानी बाबर के पास वापसी के लिए पर्याप्त समय है। विज्ञापन पाकिस्तान क्रिकेट में नया ड्रामा शुरू हो गया है। इंग्लैंड के खिलाफ दो टेस्ट मैचों के बाद टीम में कई बदलाव ने टीम को फैंस और पूर्व क्रिकेटरों के निशाने पर ला दिया है। सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं, कोच में भी बदलाव देखने को मिले हैं। अब एक नई परेशानी सामने आई है। इंग्लैंड के खिलाफ तीन टेस्ट मैचों की सीरीज में पाकिस्तान पहले ही 0-2 से पिछड़ चुका है। अब तीसरे और आखिरी टेस्ट से पहले कप्तान बाबर आजम की तबीयत खराब होने की खबर ने टीम की परेशानी और बढ़ा दी है।

लॉर्ड्स में बल्ला रहा खामोश

बाबर के लिए यह दौरा व्यक्तिगत तौर पर भी खास अच्छा नहीं रहा है। उन्होंने लॉर्ड्स में खेले गए दूसरे टेस्ट की दोनों पारियों में सिर्फ 8 और 6 रन बनाए। पाकिस्तान यह मुकाबला 194 रन से हार गया और इसी के साथ इंग्लैंड ने सीरीज पर कब्जा कर लिया। बाबर चोट के कारण पहला टेस्ट भी नहीं खेल पाए थे। उस मुकाबले में सलमान अली आगा ने पाकिस्तान की कप्तानी की थी। वापसी के बाद बाबर से बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन लॉर्ड्स में उनका बल्ला पूरी तरह खामोश रहा।

पाकिस्तान टीम में बड़ा फेरबदल

मैच में खराब प्रदर्शन के बाद पीसीबी ने पाकिस्तान के टेस्ट सेटअप में बड़ा बदलाव कर दिया है। बोर्ड ने मोहम्मद रिजवान, इमाम-उल-हक, सलमान अली आगा समेत सात खिलाड़ियों को टीम से बाहर कर दिया है। उनकी जगह कई नए चेहरों को शामिल किया गया है, जिनमें कुछ ऐसे खिलाड़ी भी हैं जिनके पास टेस्ट क्रिकेट का अनुभव नहीं है। इसके अलावा मुख्य कोच सरफराज अहमद और गेंदबाजी कोच उमर गुल की भी छुट्टी कर दी गई है। व्हाइट-बॉल टीम के मुख्य कोच माइक हेसन अब तीसरे टेस्ट में टीम की कमान संभालेंगे, जबकि एशले नॉफ्के गेंदबाजी कोच की भूमिका निभाएंगे।

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मिस्बाह ने भी दिया इस्तीफा

पाकिस्तान क्रिकेट में उठापटक यहीं नहीं रुकी। पूर्व कप्तान मिस्बाह-उल-हक ने टेस्ट टीम में बड़े बदलाव के बाद चयन समिति से इस्तीफा देने की पेशकश की है। उन्होंने लाहौर स्थित नेशनल क्रिकेट अकादमी में बल्लेबाजी सलाहकार की भूमिका से भी हटने का फैसला किया है। रिपोर्ट के मुताबिक PCB ने अभी उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है।