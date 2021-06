WTC FINAL: भारत की हार पर हाहाकार, भड़के फैंस ने की कोहली को कप्तानी से हटाने की मांग

It's time to change

There are no any doubt that #Kohli is world class player

Bs captaincy use suit ni krri 😤

Hars reality #worldtestchampionshipfinal#WTCFinal2021 #ViratKohli #MSDhoni #RohitSharma #IndiaVsNewZealand #WTC21#IndianCricketTeam #RishabhPant pic.twitter.com/fEd2r3WJdI