पीसीबी ने कप्तान से बिना पूछे लिया फैसला?: खिलाड़ियों को हटाने पर बाबर का हैरान करने वाला बयान, झाड़ा पलड़ा

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विज्ञापन इंग्लैंड के खिलाफ एजबेस्टन में होने वाले तीसरे टेस्ट मैच से पहले पाकिस्तान टेस्ट टीम में हुए बड़े बदलावों को लेकर कप्तान बाबर आजम ने पलड़ा झाड़ लिया है। बर्मिंघम में इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले तीसरे टेस्ट मैच से पहले बाबर ने कहा कि उन्हें टीम से सात खिलाड़ियों को बाहर करने के इस फैसले की कोई जानकारी नहीं थी। मालूम हो कि लॉर्ड्स टेस्ट में हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने टीम में बड़े बदलाव करते हुए सात खिलाड़ियों, मुख्य कोच सरफराज अहमद और गेंदबाजी कोच उमर गुल को स्वदेश बुला लिया था।

बाबर ने पीसीबी के पाले में डाली गेंद

सीरीज के शुरुआती दोनों मैच हारकर पाकिस्तान 0-2 से पीछे चल रहा है, जिसके बाद पीसीबी ने टीम में बड़ा फेरबदल करते हुए अंतिम टेस्ट के लिए कई नए चेहरों को शामिल किया है। इसे लेकर कुछ पूर्व खिलाड़ियों ने बाबर आजम पर निशाना साधा था। इन खिलाड़ियों का कहना था कि बाबर टीम के साथी खिलाड़ियों के साथ खड़े नहीं रहे। वहीं, बाबर का कहना है कि उन्हें पीसीबी के इस फैसले की जानकारी तक नहीं थी। बाबर ने इस बारे में बात करते हुए कहा, यह खबर मेरे लिए भी नई थी। मुझे भी इसके बारे में बाद में पता चला। चूंकि यह फैसला पीसीबी ने लिया है, इसलिए वे इसे बेहतर तरीके से समझा सकते हैं।

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सीरीज गंवाने के बाद की थी कार्रवाई

लॉर्ड्स में मिली हार के बाद पाकिस्तान ने मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, इमाम-उल-हक, आमेर जमाल, अली उस्मान, मुहम्मद ओवैस जफर और खुर्रम शहजाद को टीम से रिलीज कर दिया था। लॉर्ड्स में इंग्लैंड ने 194 रन से जीत दर्ज कर तीन मैचों की सीरीज में अजेय बढ़त हासिल कर ली थी। इस दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान की बल्लेबाजी बेहद खराब रही थी और टीम दोनों पारियों में 200 रन का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाई थी।

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