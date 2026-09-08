{"_id":"6aa029cd506e41fe0b0efa93","slug":"naman-dhir-smashed-historic-knocks-in-sher-e-punjab-t20-league-for-amritsar-soormas-against-mohali-kings-2026-09-08","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"शेर-ए-पंजाब लीग में आया नमन धीर का तूफान: पारी में लगाए 16 छक्के और 12 चौके, टी20 लीग में बना दिया रिकॉर्ड","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

विज्ञापन मुंबई इंडियंस के स्टार बल्लेबाज नमन धीर ने पंजाब की घरेलू टी20 लीग शेर-ए-पंजाब लीग में तूफानी बल्लेबाजी की। अमृतसर सूरमाज के लिए खेलते हुए नमन ने मोहाली किंग्स के खिलाफ दमदार प्रदर्शन किया। नमन ने 64 गेंदों पर 16 चौकों और 12 छक्कों की मदद से 173 रन बनाए। दिलचस्प बात यह है कि नमन को अभिषेक शर्मा की जगह ओपनिंग के लिए भेजा गया था और उन्होंने धुआंधार बल्लेबाजी की। नमन ने इसके साथ ही शेर-ए-पंजाब लीग का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर भी बना डाला।

अमृतसर ने जीता मुकाबला

नमन धीर की इस तूफानी पारी के दम पर अमृतसर ने 20 ओवर में सात विकेट पर 279 रन बनाए। जवाब में मोहाली किंग्स ने 20 ओवर में नौ विकेट पर 212 रन बनाए। इस तरह अमृतसर ने 67 रनों के अंतर से मुकाबला अपने नाम किया।

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पावरप्ले से ही मचाया धमाल

मोहाली के पीसीए आईएस बिंद्रा स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में मोहाली किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। अमृतसर के लिए आमतौर पर अभिषेक शर्मा ओपनिंग के लिए आते हैं और नमन धीर मध्यक्रम की कमान संभालते हैं, लेकिन इस मैच में उलट हुआ। अभिषेक मध्यक्रम में खेलने उतरे, जबकि नमन ओपनिंग करने के लिए आए। नमन ने पावरप्ले में ही धागे खोले दिए और वह इस दौरान 19 गेंदों पर 53 रन बना चुके थे।

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लवदीप चाठा को निशाने पर लिया

नमन धीर ने 12वां ओवर डालने आए लवदीप चाठा को अपने निशाने पर लिया। लवदीप के खिलाफ पहले ओवर में नमन ने तीन डॉट गेंद खेली थी, लेकिन इसके बाद उन्होंने लवदीप को ही निशाने पर लिया। नमन ने लवदीप के इस ओवर में पहले दो चौके लगाए और फिर लगातार तीन छक्के जड़ दिए। लवदीप के इस ओवर से 30 रन आए। नमन ने फिर 38 गेंदों पर शतक पूरा किया। नमन इसके बाद भी रुके नहीं, बल्कि उन्होंने लगातार आक्रामक खेल जारी रखा। हालांकि, आयुष गोयल ने नमन की पारी का अंत किया।