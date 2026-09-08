{"_id":"6aa04540618c2028fc0a5c44","slug":"bcci-has-announced-three-companies-as-associate-partners-for-india-home-cricket-know-all-details-2026-09-08","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"बीसीसीआई का बड़ा कदम: घरेलू सत्र के लिए किया 130 करोड़ रुपये से अधिक का करार, इन तीन कंपनियों को बनाया साझेदार","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

विज्ञापन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने भारत के घरेलू क्रिकेट के लिए कैंपा, एसबीआई लाइफ और चैटजीपीटी को सहायक साझेदार बनाते हुए बताया कि तीनों कंपनियों के साथ दो सत्रों के लिए हुए इन करारों की संयुक्त कीमत 130 करोड़ रुपये से अधिक है। यह रकम पिछले चक्र की तुलना में करीब 44 प्रतिशत अधिक है।

इन साझेदारियों के साथ बीसीसीआई ने अपने वाणिज्यिक पोर्टफोलियो का और विस्तार किया है। पेय पदार्थ, बीमा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) तकनीक से जुड़े प्रमुख ब्रांड अब भारतीय क्रिकेट से जुड़ेंगे। इससे इन कंपनियों को क्रिकेट प्रशंसकों के साथ जुड़ने और अपने ब्रांड की पहुंच बढ़ाने के नए अवसर मिलेंगे। बीसीसीआई ने कहा कि ये साझेदारियां इस बात को दर्शाती हैं कि भारतीय क्रिकेट कारोबार के लिए एक प्रभावी मंच है, जहां कंपनियां अपनी दृश्यता बढ़ाने के साथ बड़े और जुनूनी प्रशंसक वर्ग तक पहुंच बना सकती हैं।

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