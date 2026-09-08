बीसीसीआई का बड़ा कदम: घरेलू सत्र के लिए किया 130 करोड़ रुपये से अधिक का करार, इन तीन कंपनियों को बनाया साझेदार
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Tue, 08 Sep 2026 10:56 PM IST
सार
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने तीन कंपनियों के साथ करार किया है। भारत के घरेलू क्रिकेट के लिए कैंपा, एसबीआई लाइफ और चैटजीपीटी को सहायक साझेदार बनाया गया है।
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विस्तार
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने भारत के घरेलू क्रिकेट के लिए कैंपा, एसबीआई लाइफ और चैटजीपीटी को सहायक साझेदार बनाते हुए बताया कि तीनों कंपनियों के साथ दो सत्रों के लिए हुए इन करारों की संयुक्त कीमत 130 करोड़ रुपये से अधिक है। यह रकम पिछले चक्र की तुलना में करीब 44 प्रतिशत अधिक है।
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इन साझेदारियों के साथ बीसीसीआई ने अपने वाणिज्यिक पोर्टफोलियो का और विस्तार किया है। पेय पदार्थ, बीमा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) तकनीक से जुड़े प्रमुख ब्रांड अब भारतीय क्रिकेट से जुड़ेंगे। इससे इन कंपनियों को क्रिकेट प्रशंसकों के साथ जुड़ने और अपने ब्रांड की पहुंच बढ़ाने के नए अवसर मिलेंगे। बीसीसीआई ने कहा कि ये साझेदारियां इस बात को दर्शाती हैं कि भारतीय क्रिकेट कारोबार के लिए एक प्रभावी मंच है, जहां कंपनियां अपनी दृश्यता बढ़ाने के साथ बड़े और जुनूनी प्रशंसक वर्ग तक पहुंच बना सकती हैं।
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वेस्टइंडीज सीरीज से शुरू होगी साझेदारी
यह साझेदारी भारत की आगामी घरेलू सीरीज में वेस्टइंडीज के खिलाफ मुकाबलों से शुरू होगी और मार्च 2028 तक चलेगी। इस दौरान भारत में होने वाले सभी घरेलू अंतरराष्ट्रीय मुकाबले इसके दायरे में होंगे। बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मन्हास ने कहा, कैंपा, एसबीआई लाइफ और चैटजीपीटी के साथ साझेदारी भारतीय क्रिकेट के मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र की बड़ी पुष्टि है। इन साझेदारियों के संयुक्त मूल्य में हुई बड़ी वृद्धि विशेष रूप से उत्साहजनक है। यह दर्शाती है कि प्रमुख ब्रांड बीसीसीआई से जुड़ने से मिलने वाली पहुंच, प्रशंसकों की भागीदारी और व्यावसायिक संभावनाओं पर कितना भरोसा करते हैं।
बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा, घरेलू सत्र की साझेदारियों के मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि इस संपत्ति की मजबूती और बीसीसीआई तथा टीम इंडिया पर ब्रांडों के भरोसे को दर्शाती है।
यह साझेदारी भारत की आगामी घरेलू सीरीज में वेस्टइंडीज के खिलाफ मुकाबलों से शुरू होगी और मार्च 2028 तक चलेगी। इस दौरान भारत में होने वाले सभी घरेलू अंतरराष्ट्रीय मुकाबले इसके दायरे में होंगे। बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मन्हास ने कहा, कैंपा, एसबीआई लाइफ और चैटजीपीटी के साथ साझेदारी भारतीय क्रिकेट के मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र की बड़ी पुष्टि है। इन साझेदारियों के संयुक्त मूल्य में हुई बड़ी वृद्धि विशेष रूप से उत्साहजनक है। यह दर्शाती है कि प्रमुख ब्रांड बीसीसीआई से जुड़ने से मिलने वाली पहुंच, प्रशंसकों की भागीदारी और व्यावसायिक संभावनाओं पर कितना भरोसा करते हैं।
बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा, घरेलू सत्र की साझेदारियों के मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि इस संपत्ति की मजबूती और बीसीसीआई तथा टीम इंडिया पर ब्रांडों के भरोसे को दर्शाती है।