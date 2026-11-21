{"_id":"6b017b3817f7f85322064a4a","slug":"women-s-under-19-t20-asia-cup-likely-to-be-held-in-uae-know-schedule-details-and-host-2026-11-21","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"महिला अंडर-19 एशिया कप: आठ दिसंबर से हो सकती है टूर्नामेंट की शुरुआत, कहां होगा आयोजन? भारत की नजरें खिताब पर","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

विज्ञापन महिला अंडर-19 टी20 एशिया कप का दूसरा संस्करण अगले महीने यूएई में आयोजित होने की संभावना है। सूत्रों ने बताया है कि दुबई मैचों के आयोजन स्थल के रूप में चुना जा सकता है। आईएलटी20 का 5वां संस्करण जल्द ही शुरू होने वाला है, जिसका मतलब है कि दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम, अबू धाबी का शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम और शारजाह का शारजाह क्रिकेट स्टेडियम इस टूर्नामेंट के लिए उपलब्ध नहीं होंगे।

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दुबई का आईसीसी अकादमी ग्राउंड हो सकता है विकल्प

दुबई में आईसीसी अकादमी ग्राउंड एक विकल्प हो सकता है। इसके अलावा, अजमान में कारवां क्रिकेट ग्राउंड और सेवन डिस्ट्रिक्ट्स ग्राउंड भी विकल्प हो सकते हैं, जो वर्तमान में आईसीसी महिला इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी 2026 की मेजबानी कर रहे हैं। सूत्रों ने कहा, यह टूर्नामेंट 8 से 20 दिसंबर के बीच दुबई में आयोजित होने की संभावना है। कुछ दिन पहले, इसके 11 से 14 दिसंबर के बीच शुरू होने की संभावना जताई गई थी।



एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) ने अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। एसीसी के एक सूत्र ने बताया कि वे जल्द ही इसकी घोषणा करेंगे। भारत इस टूर्नामेंट में मौजूदा चैंपियन के रूप में उतरेगा, जिसने 2024 में मलयेशिया में आयोजित पहले संस्करण को जीता था। इस टूर्नामेंट की शुरुआत की घोषणा 11 सितंबर 2024 को कुआलालंपुर में हुई एसीसी की कार्यकारी बोर्ड बैठक में की गई थी। इसे हर दो साल में एक बार होने वाले टूर्नामेंट के रूप में डिजाइन किया गया है, जो हर आईसीसी महिला अंडर-19 टी20 विश्व कप से पहले आयोजित किया जाएगा।

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टी20 विश्व कप की तैयारी के लिए अहम है टूर्नामेंट

महिला अंडर-19 एशिया कप का यह संस्करण इसी उद्देश्य के अनुरूप है। आईसीसी अंडर-19 महिला टी20 विश्व कप 2027 21 जनवरी से 6 फरवरी तक बांग्लादेश और नेपाल में आयोजित किया जाएगा। इसमें 16 टीमें हिस्सा लेंगी, जिन्हें चार-चार टीमों के चार समूहों में वर्गीकृत किया जाएगा। कुल 41 मैच खेले जाएंगे, जिसमें ग्रुप स्टेज के बाद सुपर सिक्स राउंड और नॉकआउट मुकाबले होंगे। भारत लगातार तीसरी बार विश्व खिताब जीतने की कोशिश करेगा। इससे पहले भारत ने 2023 (दक्षिण अफ्रीका) और 2025 (मलयेशिया) में हुए पिछले दो संस्करणों में जीत हासिल की थी। महिला अंडर-19 एशिया कप भारत के लिए एक अहम मंच होगा, जहां वह विश्व कप खिताब की हैट्रिक लगाने से पहले अपनी टीम के संयोजनों को और बेहतर कर सकेगी।



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