VIDEO: द्रविड़ ने की गेंदबाजी, कानपुर टेस्ट से पहले अपनी ऑफ स्पिन से प्रैक्टिस कराते दिखे हेड कोच

𝗦𝗼𝗺𝗲 𝗿𝗶𝗴𝗵𝘁-𝗮𝗿𝗺 𝗼𝗳𝗳-𝘀𝗽𝗶𝗻 𝗮𝗻𝘆𝗼𝗻𝗲? 🤔 🎥 That moment when #TeamIndia Head Coach Rahul Dravid rolled his arm over in the nets. 👍 👍 #INDvNZ @Paytm pic.twitter.com/97YzcKJBq3

Getting match ready 👌 👌#TeamIndia get into the groove for the first @Paytm #INDvNZ Test in Kanpur 🎥 🔽 pic.twitter.com/etYceLxAeD