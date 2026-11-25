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मैच में दक्षिण अफ्रीका ने अपनी पहली पारी सात विकेट पर 494 रन बनाकर घोषित की थी। इसके जवाब में बांग्लादेश की टीम तीसरे दिन अपनी पहली पारी में 184 रन पर सिमट गई। इस तरह दक्षिण अफ्रीका को पहली पारी के आधार पर बड़ी बढ़त मिली। दक्षिण अफ्रीका की ओर से गेंदबाजी में वियान मुल्डर ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने बांग्लादेश के बल्लेबाजों को टिकने का मौका नहीं दिया और लगातार विकेट हासिल किए।लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम को सलामी बल्लेबाज महफिजुल इस्लाम और तंजिद हसन ने अच्छी शुरुआत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी की। हालांकि, मुल्डर ने तंजिद हसन को 29 रन के निजी स्कोर पर आउट कर इस साझेदारी को तोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने मोमिनुल हक को बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया। मार्को यानसेन ने महफिजुल इस्लाम को 38 रन के स्कोर पर आउट कर बांग्लादेश को तीसरा झटका दिया। इसके बाद तौहीद हृदोय ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 33 गेंदों में 41 रन बनाए। उन्होंने अनरिच नॉर्खिया और कगिसो रबाडा के खिलाफ कई शानदार शॉट लगाए, लेकिन रबाडा की गेंद पर जुबैर हमजा को कैच दे बैठे।लिटन दास चोट से उबरकर बल्लेबाजी के लिए लौटे, लेकिन वह ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक सके। मुल्डर ने उन्हें आउट करने के बाद जाकिर अली और शोरिफुल इस्लाम को भी जल्दी पवेलियन भेज दिया। इसके साथ ही उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपना पहला पांच विकेट हॉल पूरा किया। मुल्डर यहीं नहीं रुके। उन्होंने बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शांतो को 34 रन के स्कोर पर आउट किया। इसके बाद तस्कीन अहमद को बोल्ड कर पारी में अपना सातवां विकेट हासिल किया। मार्को यानसेन ने बांग्लादेश का आखिरी विकेट लिया, जबकि मुल्डर ने उनका कैच पकड़ा। इस तरह बांग्लादेश की दूसरी पारी 184 रन पर समाप्त हो गई और दक्षिण अफ्रीका ने पारी और 219 रन से मुकाबला अपने नाम कर लिया।वियान मुल्डर के लिए यह मुकाबला यादगार रहा। उन्होंने मैच में शतक लगाने के साथ दूसरी पारी में सात विकेट भी हासिल किए। इसके साथ ही वह टेस्ट क्रिकेट के एक ही मैच में शतक लगाने और सात विकेट लेने वाले पहले दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी बन गए। मुल्डर के इस ऑलराउंड प्रदर्शन ने दक्षिण अफ्रीका को बड़ी जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। इस जीत के साथ टीम ने सीरीज में 2-0 से कब्जा जमाया और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में अपनी बढ़त को और मजबूत कर लिया।