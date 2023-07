{"_id":"64a1852d5dddb7f6bd05913c","slug":"usman-khawaja-clash-video-with-mcc-members-in-lords-long-room-security-guard-separates-them-2023-07-02","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Ashes Video: लॉर्ड्स टेस्ट में तीसरा विवाद, एमसीसी सदस्य से उलझे उस्मान ख्वाजा, सुरक्षाकर्मी ने किया बीच-बचाव","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

Usman Khawaja was pulled by the Lord's crowd while going for lunch.



It's all happening - The Ashes! pic.twitter.com/eVlP401lNG — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) July 2, 2023

3rd umpire gives Not Out on Mitchell Starc's catch. pic.twitter.com/d39LhaTTI4 — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) July 1, 2023

What is your take on this???



Like- Shameful

Retweet - Within the laws#bairstow #ENGvsAUS pic.twitter.com/u9hkAoAo48 — Lavdeep18 (@CricLavdeep1845) July 2, 2023

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एशेज टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच विवादों के लिए याद रखा जाएगा। इस मैच में दो सत्र के अंदर तीसरा विवाद सामने आया है। लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेले जा रहे इस मैच में चौथे दिन मिलेच स्टार्क का कैच अमान्य करार दिया गया था। इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने मैदान और फैंस ने सोशल मीडिया पर काफी हंगामा किया था।मैच के पांचवें दिन पहले सत्र में एलेक्स कैरी ने जॉनी बेयरस्टो को रन आउट कर दिया, जबकि वह रन भागने का प्रयास नहीं कर रहे थे। गेंद छोड़ने के बाद वह अपने कप्तान से बात करने जा रहे थे। इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर ऑस्ट्रेलियाई टीम काफी ट्रोल हुई और पहला सत्र खत्म होने के बाद उस्मान ख्वाजा ने कुछ ऐसा किया कि अब वह भी विवादों में घिर गए हैं।मैच के पांचवें दिन पहले सत्र का खेल खत्म होने के बाद सभी खिलाड़ी वापस लौट रहे थे। इसी दौरान ख्वाजा लॉन्ग रूम में एमसीसी (मेरिलिबोन क्रिकेट क्लब) के सदस्यों से भिड़ गए। दोनों के बीच बहस शुरू हो गई और सुरक्षाकर्मी ने दोनों को अलग किया। मेरिलिबोन क्रिकेट क्लब ही इस खेल से जुड़ नियम बनाता है और स्टार्क के कैच को अमान्य करार दिए जाने पर एमसीसी ने ट्वीट कर बताया था कि उनका कैच अमान्य क्यों था।इस मैच में चौथे दिन मिचेल स्टार्क के कैच पर विवाद हुआ था। दिन का खेल खत्म होने से पहले बेन डकेट ने अपर कट खेला और गेंद हवा में चली गई। स्टार्क ने कैच पकड़ा और ऑस्ट्रेलियाई टीम विकेट का जश्न मनाने लगी। हालांकि, उन्हें विकेट नहीं मिला। अंपायरों ने कैच की समीक्षा के लिए तीसरे अंपायर की मदद ली और रीप्ले में दिखा कि स्टार्क के डाइव लगाते समय गेंद जमीन से छू गई थी। इसके बाद बल्लेबाज डकेट को नॉट आउट दिया गया। इस पर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान कमिंस ने अंपायर से बहस भी की।सोशल मीडिया पर ऑस्ट्रेलियाई फैंस ने काफी हंगामा किया। अंत में एमसीसी ने ट्वीट कर बताया "नियम 33.3 स्पष्ट रूप से कहता है कि कैच तभी पूरा होता है जब क्षेत्ररक्षक का 'गेंद और उसके शरीर पर पूरा नियंत्रण' हो। गेंद उससे पहले जमीन को नहीं छू सकती। इस विशेष घटना में, मिचेल स्टार्क, अभी भी फिसल रहे थे और गेंद जमीन को रगड़ रही थी, उनका शरीर नियंत्रण में नहीं था।" इसी एमसीसी के सदस्यों के साथ उस्मान ख्वाजा पांचवें दिन लंच के बाद भिड़ गए।मैच के पांचवें दिन इंग्लैंड की टीम लक्ष्य का पीछा करने उतरी और कप्तान बेन स्टोक्स ने बेन डकेट के साथ अच्छी साझेदारी कर मैच में अपनी टीम की वापसी कराई। डकेट के आउट होने के बाद जॉनी बेयरस्टो और स्टोक्स ने साझेदारी शुरु की, लेकिन बेयरस्टो दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट हो गए। इंग्लैंड की दूसरी पारी के 52वें ओवर की आखिरी गेंद बेयरस्टो ने छोड़ दी और स्टोक्स से बात करने के लिए क्रीज से बाहर निकल गए। यह देख विकेटकीपर कैरी ने गेंद पकड़ी और गिल्लियां बिखेर दीं। नियमों के अनुसार गेंद डेड नहीं थी और ऑस्ट्रेलिया की अपील पर अंपायर ने बेयरस्टो को आउट करार दिया।नियम के अनुसार बेयरस्टो आउट थे, लेकिन वह रन नहीं भाग रहे थे और खेल भावना के अनुसार उन्हें आउट करना ठीक नहीं था। बेयरस्टो 10 रन के स्कोर पर आउट हुए और लॉड्स के मैदान पर दर्शकों ने हूटिंग शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर भी ऑस्ट्रेलियाई टीम की जमकर आलोचना की गई।