{"_id":"6ac78e846385eb5d3301a668","slug":"anaya-bangar-playing-golf-video-goes-viral-see-2026-10-08","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"वीडियो: क्रिकेट के बाद अब इस खेल पर आया अनाया बांगड़ का दिल, बोलीं- दिन बिताने का नया पसंदीदा तरीका","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

क्रिकेट में वापसी की तैयारी कर रहीं अनाया बांगड़ इन दिनों गोल्फ को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर रात के समय गोल्फ प्रैक्टिस करते हुए एक वीडियो साझा किया, जिसमें वह स्पोर्टी अंदाज में नजर आ रही हैं।

विज्ञापन क्रिकेट में वापसी की तैयारी कर रहीं अनाया बांगड़ इन दिनों एक नए खेल को लेकर चर्चा में हैं। ट्रांस-एथलीट अनाया ने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो साझा किया है, जिसमें वह गोल्फ खेलते हुए नजर आ रही हैं। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस उनके नए अंदाज की जमकर तारीफ कर रहे हैं। अनाया ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर गोल्फ प्रैक्टिस का वीडियो साझा किया। इसके साथ उन्होंने लिखा, 'दिन बिताने का एक नया पसंदीदा तरीका मिल गया।' उनके इस कैप्शन से साफ है कि वह गोल्फ को काफी पसंद करने लगी हैं।

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गोल्फ खेलते हुए दिखीं अनाया

वीडियो में अनाया रात के समय ड्राइविंग रेंज में गोल्फ शॉट लगाती दिखाई दे रही हैं। इस दौरान उनका लुक काफी सिंपल और स्पोर्टी नजर आया। उन्होंने हल्के आसमानी रंग की टी-शर्ट, ऑफ-व्हाइट ट्राउजर और स्पोर्ट्स शूज पहने हुए थे। शॉट खेलने के बाद अनाया के चेहरे पर नजर आई मुस्कान उनके इस नए खेल के प्रति उत्साह को दिखाती है। रात की रोशनी में उनका कैजुअल और एथलेटिक अंदाज भी लोगों का ध्यान खींच रहा है।

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