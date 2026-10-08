आईपीएल 2027: नीलामी से पहले पंजाब किंग्स के कोचिंग स्टाफ में बदलाव, इन दो कोच ने छोड़ा साथ; क्या है कारण?
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Thu, 08 Oct 2026 01:39 PM IST
सार
आईपीएल 2027 सीजन से पहले पंजाब किंग्स के कोचिंग स्टाफ में बदलाव होना तय है। टीम के स्पिन गेंदबाजी कोच साईराज बहुतुले पहले ही टीम का साथ छोड़ चुके हैं और अब दो अन्य कोचिंग स्टाफ के सदस्यों ने राहें अलग कर ली हैं।
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विस्तार
ऑस्ट्रेलियाई कोच जेम्स होप्स और ब्रैड हैडिन ने पंजाब किंग्स का साथ छोड़ दिया है। जानकारी के अनुसार, इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2027 में ये दोनों पूर्व खिलाड़ी टीम के साथ नजर नहीं आएंगे। इससे पहले, टीम के स्पिन गेंदबाजी कोच साईराज बहुतुले भी फ्रेंचाइजी से अलग हो चुके थे। होप्स, रिकी पोंटिंग की अगुआई वाली सपोर्ट स्टाफ टीम में तेज गेंदबाजी कोच थे, जबकि हैडिन किंग्स के साथ फील्डिंग कोच थे।
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पंजाब को तीन नए कोच की तलाश
इन दोनों को ऑस्ट्रेलिया में राज्य की टीमों में जिम्मेदारी मिल गई है। अब पंजाब किंग्स को अगले सीजन से पहले तीन नए कोच खोजने होंगे, क्योंकि बहुतुले ने भी स्पिन-बॉलिंग कोच का पद छोड़कर गौतम गंभीर के साथ भारतीय टीम में स्पिन कोच के तौर पर काम करना शुरू कर दिया है। सूत्र ने कहा, हां, हैडिन और होप्स पंजाब किंग्स से अलग हो गए हैं। आईपीएल 2026 के बाद, वे ऑस्ट्रेलिया में स्थानीय राज्य टीमों के साथ हेड कोच के तौर पर जुड़ गए। होप्स ने क्वींसलैंड के हेड कोच का पद संभाला है और बिग बैश लीग टीम ब्रिस्बेन हीट में भी यही भूमिका निभाएंगे। वहीं, हैडिन ने न्यू साउथ वेल्स पुरुष टीम के हेड कोच का पद संभाला है और उन्हें बिग बैश लीग में भी कोचिंग की भूमिका मिल सकती है।
सूत्र ने आगे बताया कि फ्रेंचाइजी कोचों की तलाश करेगी और दिसंबर में होने वाली नीलामी से पहले इस पर फैसला लिया जाएगा। सूत्र ने कहा, उम्मीद है कि दिसंबर में आईपीएल नीलामी से पहले पंजाब किंग्स के तीन नए कोचों के बारे में फैसला ले लिया जाएगा। वे आईपीएल 2027 के लिए अपने सपोर्ट स्टाफ को पूरा करने के लिए एक भारतीय और दो विदेशी कोचों की तलाश कर रहे हैं।
इन दोनों को ऑस्ट्रेलिया में राज्य की टीमों में जिम्मेदारी मिल गई है। अब पंजाब किंग्स को अगले सीजन से पहले तीन नए कोच खोजने होंगे, क्योंकि बहुतुले ने भी स्पिन-बॉलिंग कोच का पद छोड़कर गौतम गंभीर के साथ भारतीय टीम में स्पिन कोच के तौर पर काम करना शुरू कर दिया है। सूत्र ने कहा, हां, हैडिन और होप्स पंजाब किंग्स से अलग हो गए हैं। आईपीएल 2026 के बाद, वे ऑस्ट्रेलिया में स्थानीय राज्य टीमों के साथ हेड कोच के तौर पर जुड़ गए। होप्स ने क्वींसलैंड के हेड कोच का पद संभाला है और बिग बैश लीग टीम ब्रिस्बेन हीट में भी यही भूमिका निभाएंगे। वहीं, हैडिन ने न्यू साउथ वेल्स पुरुष टीम के हेड कोच का पद संभाला है और उन्हें बिग बैश लीग में भी कोचिंग की भूमिका मिल सकती है।
सूत्र ने आगे बताया कि फ्रेंचाइजी कोचों की तलाश करेगी और दिसंबर में होने वाली नीलामी से पहले इस पर फैसला लिया जाएगा। सूत्र ने कहा, उम्मीद है कि दिसंबर में आईपीएल नीलामी से पहले पंजाब किंग्स के तीन नए कोचों के बारे में फैसला ले लिया जाएगा। वे आईपीएल 2027 के लिए अपने सपोर्ट स्टाफ को पूरा करने के लिए एक भारतीय और दो विदेशी कोचों की तलाश कर रहे हैं।
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2024 में पंजाब से जुड़े थे होप्स
पोंटिंग को हेड कोच की जिम्मेदारी सौंपे जाने पर साल 2024 में ही होप्स पंजाब किंग्स से जुड़े थे। वह दिल्ली कैपिटल्स में भी पोंटिंग के सपोर्ट स्टाफ का हिस्सा थे। वहीं, जब पंजाब किंग्स का सपोर्ट स्टाफ बदला गया, तो हैडिन को टीम में बनाए रखा गया था। आईपीएल 2025 से पहले पंजाब किंग्स में कोचिंग स्टाफ में बड़े बदलाव किए गए थे और ट्रेवर बेलिस की जगह पोंटिंग को मुख्य कोच नियुक्त किया गया था। होप्स ने चार्ल लैंगवेल्ड की जगह फास्ट-बॉलिंग कोच का पद संभाला, जबकि बहुतुले को सुनील जोशी की जगह स्पिन-बॉलिंग कोच बनाया गया। जोशी अब बीसीसीआई सीओई में स्पिन-बॉलिंग कोच की भूमिका निभा रहे हैं। ट्रेवर गोंसाल्वेस को भी असिस्टेंट बॉलिंग कोच के तौर पर बनाए रखा गया है।
पोंटिंग को हेड कोच की जिम्मेदारी सौंपे जाने पर साल 2024 में ही होप्स पंजाब किंग्स से जुड़े थे। वह दिल्ली कैपिटल्स में भी पोंटिंग के सपोर्ट स्टाफ का हिस्सा थे। वहीं, जब पंजाब किंग्स का सपोर्ट स्टाफ बदला गया, तो हैडिन को टीम में बनाए रखा गया था। आईपीएल 2025 से पहले पंजाब किंग्स में कोचिंग स्टाफ में बड़े बदलाव किए गए थे और ट्रेवर बेलिस की जगह पोंटिंग को मुख्य कोच नियुक्त किया गया था। होप्स ने चार्ल लैंगवेल्ड की जगह फास्ट-बॉलिंग कोच का पद संभाला, जबकि बहुतुले को सुनील जोशी की जगह स्पिन-बॉलिंग कोच बनाया गया। जोशी अब बीसीसीआई सीओई में स्पिन-बॉलिंग कोच की भूमिका निभा रहे हैं। ट्रेवर गोंसाल्वेस को भी असिस्टेंट बॉलिंग कोच के तौर पर बनाए रखा गया है।