फिर आईपीएल से टकराया पीएसएल का कार्यक्रम: कब होगी 12वें सीजन की शुरुआत? टूर्नामेंट में आठ टीमें लेंगी हिस्सा

दो बार से आईपीएल के साथ हो रहा पीएसएल

लीग एक बार फिर इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) से टकराएगी। आईपीएल 2025 और आईपीएल 2026 में भी ऐसा हुआ था। पहले, ऐसी खबरें थीं कि अप्रैल-मई में कम विज्ञापन रेवेन्यू के कारण पीएसएल को जनवरी तक आगे बढ़ाया जा सकता है, जो रमजान से पहले पड़ता है, जब तक कंपनियां अपने मार्केटिंग और एड बजट का बड़ा हिस्सा खर्च कर चुकी होती हैं। हालांकि, पीएसएल की मार्च-मई विंडो जारी रखने के मामले में ऐसा नहीं था जो रेवेन्यू और प्लेयर्स की उपलब्धता की भी परीक्षा लेगा क्योंकि आईपीएल भी इसी तरह की विंडो में चलने वाला है।



पीएसएल विंडो की घोषणा पर पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा कि आयोजक एक और शानदार सीजन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नकवी ने कहा, पीएसएल 11 ने दुनिया को दिखाया कि यह लीग क्या कर सकती है। अगला सीजन इसे और आगे ले जाएगा। हम एक और शानदार सीजन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और सभी आठ फ्रेंचाइजियों को एक बार फिर टाइटल के लिए मुकाबला करते देखने का इंतजार कर रहे हैं।



इस बीच, पीएसएल के सीईओ सलमान नसीर ने भी विंडो की घोषणा पर अपनी राय दी। उन्होंने कहा, पिछले सीजन ने लोगों की इस लीग से उम्मीदें बदल दीं और हमारा इरादा 2027 में उन सभी उम्मीदों को पूरा करने का है। आज की घोषणा तो बस पहला कदम है। डायरेक्ट साइनिंग, रिटेंशन, ट्रेड विंडो और ऑक्शन सब आने वाले महीनों में अपना-अपना उत्साह लाएंगे। आठ टीमें एक कदम और बेहतर करने के लिए बेताब हैं और पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों फैंस पहले से ही दिन गिन रहे हैं।