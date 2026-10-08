फिर आईपीएल से टकराया पीएसएल का कार्यक्रम: कब होगी 12वें सीजन की शुरुआत? टूर्नामेंट में आठ टीमें लेंगी हिस्सा
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला,कराची Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Thu, 08 Oct 2026 12:01 PM IST
सार
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) के अगले संस्करण के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। एक बार फिर ये टूर्नामेंट आईपीएल से टकराएगा। इससे पहले भी दो सीजन पीएसएल और आईपीएल एक ही विंडो पर आयोजित हुए हैं।
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विस्तार
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने गुरुवार को पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) के 12वें संस्करण की तारीखों का एलान कर दिया। पीएसएल का 12वां संस्करण 18 मार्च से दो मई 2027 तक खेला जाएगा। एक सितंबर 2026 को लंदन में हुई पीएसएल गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग और सभी प्रमुख साझेदारों के साथ बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया। मीटिंग में पीएसएल फ्रेंचाइजियों के मालिकों और प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।
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दो बार से आईपीएल के साथ हो रहा पीएसएल
लीग एक बार फिर इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) से टकराएगी। आईपीएल 2025 और आईपीएल 2026 में भी ऐसा हुआ था। पहले, ऐसी खबरें थीं कि अप्रैल-मई में कम विज्ञापन रेवेन्यू के कारण पीएसएल को जनवरी तक आगे बढ़ाया जा सकता है, जो रमजान से पहले पड़ता है, जब तक कंपनियां अपने मार्केटिंग और एड बजट का बड़ा हिस्सा खर्च कर चुकी होती हैं। हालांकि, पीएसएल की मार्च-मई विंडो जारी रखने के मामले में ऐसा नहीं था जो रेवेन्यू और प्लेयर्स की उपलब्धता की भी परीक्षा लेगा क्योंकि आईपीएल भी इसी तरह की विंडो में चलने वाला है।
पीएसएल विंडो की घोषणा पर पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा कि आयोजक एक और शानदार सीजन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नकवी ने कहा, पीएसएल 11 ने दुनिया को दिखाया कि यह लीग क्या कर सकती है। अगला सीजन इसे और आगे ले जाएगा। हम एक और शानदार सीजन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और सभी आठ फ्रेंचाइजियों को एक बार फिर टाइटल के लिए मुकाबला करते देखने का इंतजार कर रहे हैं।
इस बीच, पीएसएल के सीईओ सलमान नसीर ने भी विंडो की घोषणा पर अपनी राय दी। उन्होंने कहा, पिछले सीजन ने लोगों की इस लीग से उम्मीदें बदल दीं और हमारा इरादा 2027 में उन सभी उम्मीदों को पूरा करने का है। आज की घोषणा तो बस पहला कदम है। डायरेक्ट साइनिंग, रिटेंशन, ट्रेड विंडो और ऑक्शन सब आने वाले महीनों में अपना-अपना उत्साह लाएंगे। आठ टीमें एक कदम और बेहतर करने के लिए बेताब हैं और पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों फैंस पहले से ही दिन गिन रहे हैं।
लीग एक बार फिर इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) से टकराएगी। आईपीएल 2025 और आईपीएल 2026 में भी ऐसा हुआ था। पहले, ऐसी खबरें थीं कि अप्रैल-मई में कम विज्ञापन रेवेन्यू के कारण पीएसएल को जनवरी तक आगे बढ़ाया जा सकता है, जो रमजान से पहले पड़ता है, जब तक कंपनियां अपने मार्केटिंग और एड बजट का बड़ा हिस्सा खर्च कर चुकी होती हैं। हालांकि, पीएसएल की मार्च-मई विंडो जारी रखने के मामले में ऐसा नहीं था जो रेवेन्यू और प्लेयर्स की उपलब्धता की भी परीक्षा लेगा क्योंकि आईपीएल भी इसी तरह की विंडो में चलने वाला है।
पीएसएल विंडो की घोषणा पर पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा कि आयोजक एक और शानदार सीजन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नकवी ने कहा, पीएसएल 11 ने दुनिया को दिखाया कि यह लीग क्या कर सकती है। अगला सीजन इसे और आगे ले जाएगा। हम एक और शानदार सीजन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और सभी आठ फ्रेंचाइजियों को एक बार फिर टाइटल के लिए मुकाबला करते देखने का इंतजार कर रहे हैं।
इस बीच, पीएसएल के सीईओ सलमान नसीर ने भी विंडो की घोषणा पर अपनी राय दी। उन्होंने कहा, पिछले सीजन ने लोगों की इस लीग से उम्मीदें बदल दीं और हमारा इरादा 2027 में उन सभी उम्मीदों को पूरा करने का है। आज की घोषणा तो बस पहला कदम है। डायरेक्ट साइनिंग, रिटेंशन, ट्रेड विंडो और ऑक्शन सब आने वाले महीनों में अपना-अपना उत्साह लाएंगे। आठ टीमें एक कदम और बेहतर करने के लिए बेताब हैं और पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों फैंस पहले से ही दिन गिन रहे हैं।
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पिछले सीजन दो नई टीमें जुड़ीं
पीएसएल में पिछले सीजन हैदराबाद किंग्समेन और रावलपिंडीज नाम की दो नई टीमें जोड़ी गई थीं। पहले की छह टीमों इस्लामाबाद यूनाइटेड, कराची किंग्स, लाहौर कलंदर्स, मुल्तान सुल्तान्स, पेशावर जालमी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ लीग में कुल टीमों की संख्या अब आठ हो गई है।
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