{"_id":"6ac789e1f1f9395ae802fa31","slug":"kusal-mendis-appointed-new-test-captain-of-sri-lanka-know-details-2026-10-08","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"श्रीलंका क्रिकेट में बदलाव: कुसल मेंडिस को मिली बड़ी जिम्मेदारी, टी20 और वनडे के बाद मिली टेस्ट टीम की कमान","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

विज्ञापन श्रीलंका ने कुसल मेंडिस को टेस्ट टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है। धनंजय डी सिल्वा के टेस्ट कप्तानी से हटने के बाद मेंडिस को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही वह श्रीलंका के तीनों प्रारूपों में टीम की कप्तानी करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। मेंडिस पहले से ही श्रीलंका की वनडे और टी20 टीम की कप्तानी कर रहे हैं। टेस्ट कप्तान के तौर पर उनका कार्यकाल नवंबर में पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज से शुरू होगा। कुसल मेंडिस को टेस्ट कप्तान बनाने का फैसला श्रीलंका क्रिकेट की चयन समिति की गुरुवार को मुख्यालय में हुई बैठक में लिया गया। 75 टेस्ट मैच खेल चुके मेंडिस के नाम 4,836 रन हैं। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 10 शतक और 23 अर्धशतक लगाए हैं।

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मई में मिली थी सफेद गेंद की कप्तानी

मेंडिस को इसी साल मई में श्रीलंका की सफेद गेंद वाली टीम का कप्तान नियुक्त किया गया था। उन्होंने वनडे में चरित असलंका और टी20 अंतरराष्ट्रीय में दासुन शनाका की जगह ली थी। अब टेस्ट कप्तानी मिलने के साथ ही मेंडिस श्रीलंका के तीनों प्रारूपों में टीम का नेतृत्व करेंगे।

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धनंजय डी सिल्वा ने नई पीढ़ी को मौका देने की बात कही

इससे पहले धनंजय डी सिल्वा ने टेस्ट कप्तानी छोड़ने का फैसला किया। वह जनवरी 2024 से श्रीलंका की टेस्ट टीम की कमान संभाल रहे थे। कप्तानी से हटने के फैसले की जानकारी देते हुए डी सिल्वा ने श्रीलंका की चयन समिति को भेजे पत्र में कहा कि उनका मानना है कि अब नेतृत्व की जिम्मेदारी अगली पीढ़ी को सौंपने का समय आ गया है। हालांकि, उन्होंने साफ किया कि वह खिलाड़ी के तौर पर श्रीलंका का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपलब्ध रहेंगे।

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