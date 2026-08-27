आईसीसी का एक्शन: यूएई के बल्लेबाज आसिफ खान पर 15 महीने का प्रतिबंध, डोपिंग टेस्ट में पाए गए प्रतिबंधित पदार्थ

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विज्ञापन यूनाइटेड अरब अमीरात (यूएई) के बल्लेबाज आसिफ खान पर प्रतिबंधित पदार्थ के सेवन के मामले में 15 महीने का प्रतिबंध लगा दिया गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। प्रतिबंध के चलते आसिफ खान सभी तरह की क्रिकेट गतिविधियों से दूर रहेंगे।

मेस्ट्रोलोन के मेटाबोलाइट की हुई पुष्टि

36 वर्षीय आसिफ खान ने 8 सितंबर 2025 को हुए आउट-ऑफ-कॉम्पिटिशन डोपिंग टेस्ट के बाद आईसीसी एंटी-डोपिंग कोड के आर्टिकल 2.1 के उल्लंघन की बात स्वीकार की है। उनके यूरिन सैंपल में मेस्ट्रोलोन के मेटाबोलाइट की मौजूदगी पाई गई थी। मेस्ट्रोलोन एक सिंथेटिक एनाबॉलिक-एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड (एएएस) है, जिसे वर्ल्ड एंटी-डोपिंग एजेंसी (वाडा) ने प्रतियोगिता के दौरान और प्रतियोगिता से बाहर, दोनों ही स्थितियों में प्रतिबंधित किया हुआ है।

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केस रेजोल्यूशन एग्रीमेंट के तहत मिली सजा

आईसीसी ने बताया कि आसिफ खान ने वाडा और आईसीसी के साथ हुए केस रेजोल्यूशन एग्रीमेंट के तहत 15 महीने की अयोग्यता स्वीकार की है। आईसीसी के अनुसार, 8 सितंबर 2025 से 29 दिसंबर 2025 तक के उनके व्यक्तिगत परिणामों को अयोग्य घोषित किया गया है। इसमें उनके सभी संबंधित नतीजे, पदक, अंक और पुरस्कार राशि भी शामिल हैं। इस समझौते के तहत आसिफ के पास फैसले के खिलाफ अपील करने का अधिकार नहीं है।

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