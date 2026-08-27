चार पारियों में तीन शतक: दिनुषा टेस्ट की दोनों पारी में सैकड़ा लगाने वाले आठवें श्रीलंकाई, चट्टान की तरह टिके

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विज्ञापन श्रीलंका के बल्लेबाज सोनल दिनुषा ने भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में दमदार प्रदर्शन किया। दिनुषा ने दूसरी पारी में शतक लगाया और श्रीलंका को मुश्किल से उबारा। दिनुषा टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाने वाले तीसरे श्रीलंकाई बल्लेबाज बन गए हैं। भारत को अंतिम दिन श्रीलंका के चार विकेट गिराने थे, लेकिन दिनुषा उनके सामने चट्टान की तरह खड़े हो गए।

नुवंथा के साथ दमदार साझेदारी

भारत ने दूसरे टेस्ट मैच में शिकंजा कस लिया था और श्रीलंका को फॉलोऑन खेलने पर मजबूर किया था। पांचवें दिन का खेल शुरू होने से पहले लग रहा था कि भारत पहले ही सत्र में मैच अपने नाम कर लेगी, लेकिन दिनुषा ने केशारा नुवंथा के साथ मिलकर सातवें विकेट के लिए शतकीय साझेदारी की जिससे पहला सत्र पूरी तरह श्रीलंका के नाम रहा। श्रीलंका ने दिन की शुरुआत छह विकेट पर 229 रन से की थी। टीम की बढ़त महज 16 रन की थी और उस पर हार का खतरा मंडरा रहा था। दिनुषा ने पूरी सीरीज के दौरान शानदार प्रदर्शन किया है। दिनुषा ने तीसरे सत्र में शतक पूरा किया।

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दिनुषा ने भारतीय टीम को किया परेशान

भारतीय गेंदबाजों को एक बार फिर निचले क्रम के बल्लेबाजों के खिलाफ विकेट चटकाने के लिए जूझना पड़ा। दिनुशा लगातार भारतीय टीम के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। स्पिन गेंदबाजी कोच साईराज बहुतुले ने चौथे दिन के खेल के बाद उनके लिए इसी तरह की टिप्पणी की थी। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने मौजूदा सीरीज की चारों पारियों में 50 से अधिक रन बनाए हैं और अब तक दो शतक और दो अर्धशतक जड़ चुके हैं। 25 वर्षीय दिनुशा ने रवींद्र जडेजा की गेंद पर एक रन के साथ 99 गेंद में अर्धशतक पूरा किया और मुस्कुराते हुए हाथ आसमान की ओर उठाकर जश्न मनाया। नुवंथा भी एक छोर पर डटे रहे और भारतीय गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। पूरे सत्र में बेअसर नजर आए भारतीय गेंदबाजों ने सत्र के आखिर में एकमात्र मौका बनाया। जडेजा की गेंद नुवंथा के पैड पर लगी और अंपायर ने उन्हें पगबाधा आउट दे दिया, लेकिन डीआरएस में पता चला कि गेंद विकेटों पर नहीं लग रही थी। लंच ब्रेक के बाद हालांकि, मानव सुथार ने नुवंथा को आउट कर इस साझेदारी का अंत किया। नुवंथा आउट हो गए, लेकिन दिनुषा टिके रहे और उन्होंने शतक जड़ा।

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