{"_id":"6a8ffa93c1caa6fa1d0e837e","slug":"bcci-vice-president-rajeev-shukla-hails-sri-lankan-batter-sonal-dinusha-for-his-consistent-performances-2026-08-27","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"भारत बनाम श्रीलंका: बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला हुए सोनल दिनुषा से प्रभावित, इस भारतीय दिग्गज से की तुलना","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

विज्ञापन श्रीलंका के सोनल दिनुषा ने भारत के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला भी खुद को दिनुषा की तारीफ करने से नहीं रोक सके। उन्होंने दिनुषा की तुलना भारत के महानतम बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर से करते हुए कहा कि उन्हें दिनुषा में सचिन की झलक दिखाई देती है।

श्रीलंका की पारी को संभाला

भारत ने दूसरे टेस्ट मैच में शिकंजा कस लिया था और श्रीलंका को फॉलोऑन खेलने पर मजबूर किया था। पांचवें दिन का खेल शुरू होने से पहले लग रहा था कि भारत पहले ही सत्र में मैच अपने नाम कर लेगी, लेकिन दिनुषा ने केशारा नुवंथा के साथ मिलकर सातवें विकेट के लिए शतकीय साझेदारी की जिससे पहला सत्र पूरी तरह श्रीलंका के नाम रहा। श्रीलंका ने दिन की शुरुआत छह विकेट पर 229 रन से की थी। टीम की बढ़त महज 16 रन की थी और उस पर हार का खतरा मंडरा रहा था। पहली पारी में शतक लगाने वाले दिनुषा और नुवंथा की जुझारू बल्लेबाजी से हालांकि मेजबान टीम ने अपनी बढ़त को 100 के पार पहुंचाया। भारतीय गेंदबाज पांचवें दिन पहले सत्र में एक भी विकेट नहीं ले सके।

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This Sonal of Srilanka is an amazing player. Looking like Tendulkar. Can be a wonderful test player in international cricket. @OfficialSLC — Rajeev Shukla (@ShuklaRajiv) August 27, 2026 दिनुषा ने पूरी सीरीज के दौरान शानदार प्रदर्शन किया है। दिनुषा की तारीफ करते हुए राजीव शुक्ला ने एक्स पर लिखा, श्रीलंका के सोनल दिनुषा एक शानदार खिलाड़ी हैं। वह तेंदुलकर जैसा दिखते हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में यह एक बेहतरीन टेस्ट खिलाड़ी बन सकते हैं।

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