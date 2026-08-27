फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Cricket ›   Cricket News ›   BCCI Vice President Rajeev Shukla hails Sri Lankan batter Sonal Dinusha for his consistent performances

भारत बनाम श्रीलंका: बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला हुए सोनल दिनुषा से प्रभावित, इस भारतीय दिग्गज से की तुलना

Thu, 27 Aug 2026 02:21 PM IST
शोभित चतुर्वेदी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Thu, 27 Aug 2026 02:21 PM IST
सार

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने श्रीलंका के बल्लेबाज सोनल दिनुषा को जमकर सराहा है। दिनुषा ने भारत के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया है।

विज्ञापन
BCCI Vice President Rajeev Shukla hails Sri Lankan batter Sonal Dinusha for his consistent performances
सोनल दिनुषा - फोटो : IANS

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

श्रीलंका के सोनल दिनुषा ने भारत के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला भी खुद को दिनुषा की तारीफ करने से नहीं रोक सके। उन्होंने दिनुषा की तुलना भारत के महानतम बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर से करते हुए कहा कि उन्हें दिनुषा में सचिन की झलक दिखाई देती है। 
विज्ञापन

श्रीलंका की पारी को संभाला
भारत ने दूसरे टेस्ट मैच में शिकंजा कस लिया था और श्रीलंका को फॉलोऑन खेलने पर मजबूर किया था। पांचवें दिन का खेल शुरू होने से पहले लग रहा था कि भारत पहले ही सत्र में मैच अपने नाम कर लेगी, लेकिन दिनुषा ने केशारा नुवंथा के साथ मिलकर सातवें विकेट के लिए शतकीय साझेदारी की जिससे पहला सत्र पूरी तरह श्रीलंका के नाम रहा। श्रीलंका ने दिन की शुरुआत छह विकेट पर 229 रन से की थी। टीम की बढ़त महज 16 रन की थी और उस पर हार का खतरा मंडरा रहा था। पहली पारी में शतक लगाने वाले दिनुषा और नुवंथा की जुझारू बल्लेबाजी से हालांकि मेजबान टीम ने अपनी बढ़त को 100 के पार पहुंचाया। भारतीय गेंदबाज पांचवें दिन पहले सत्र में एक भी विकेट नहीं ले सके। 
विज्ञापन
विज्ञापन

दिनुषा ने पूरी सीरीज के दौरान शानदार प्रदर्शन किया है। दिनुषा की तारीफ करते हुए राजीव शुक्ला ने एक्स पर लिखा, श्रीलंका के सोनल दिनुषा एक शानदार खिलाड़ी हैं। वह तेंदुलकर जैसा दिखते हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में यह एक बेहतरीन टेस्ट खिलाड़ी बन सकते हैं।
 
विज्ञापन

दिनुषा ने भारतीय टीम को किया परेशान
भारतीय गेंदबाजों को एक बार फिर निचले क्रम के बल्लेबाजों के खिलाफ विकेट चटकाने के लिए जूझना पड़ा। दिनुशा लगातार भारतीय टीम के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। स्पिन गेंदबाजी कोच साईराज बहुतुले ने चौथे दिन के खेल के बाद उनके लिए इसी तरह की टिप्पणी की थी। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने मौजूदा सीरीज की चारों पारियों में 50 से अधिक रन बनाए हैं और अब तक दो शतक और दो अर्धशतक जड़ चुके हैं। 25 वर्षीय दिनुशा ने रवींद्र जडेजा की गेंद पर एक रन के साथ 99 गेंद में अर्धशतक पूरा किया और मुस्कुराते हुए हाथ आसमान की ओर उठाकर जश्न मनाया। नुवंथा भी एक छोर पर डटे रहे और भारतीय गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। पूरे सत्र में बेअसर नजर आए भारतीय गेंदबाजों ने सत्र के आखिर में एकमात्र मौका बनाया। जडेजा की गेंद नुवंथा के पैड पर लगी और अंपायर ने उन्हें पगबाधा आउट दे दिया, लेकिन डीआरएस में पता चला कि गेंद विकेटों पर नहीं लग रही थी। लंच ब्रेक के बाद हालांकि, मानव सुथार ने नुवंथा को आउट कर इस साझेदारी का अंत किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें क्रिकेट समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। क्रिकेट जगत की अन्य खबरें जैसे क्रिकेट मैच लाइव स्कोरकार्ड, टीम और प्लेयर्स की आईसीसी रैंकिंग आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed