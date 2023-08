IND vs WI: तिलक वर्मा का ड्रीम डेब्यू, डाइव लगाकर एक हाथ से लिया शानदार कैच, भारत के लिए बनाए सबसे ज्यादा रन

A promising debut for Tilak Varma. Departs after a strong knock! #INDvWIAdFreeonFanCode #WIvIND pic.twitter.com/oVIa56BPWv

Takes a blinder.

Hits back to back sixes to kick off his innings.

A dashing debut for Tilak Varma 😎#INDvWIAdFreeonFanCode #WIvIND pic.twitter.com/VpcKOyfMSR