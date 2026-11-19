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विज्ञापन भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मुकाबले के पहले दिन मेजबान टीम ने खराब शुरुआत से उबरते हुए मजबूत स्थिति हासिल कर ली है। वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व मैदान पर पहले दिन का खेल समाप्त होने तक न्यूजीलैंड ने पांच विकेट के नुकसान पर 243 रन बना लिए हैं। टीम की ओर से हेनरी निकोल्स ने शानदार शतकीय पारी खेली और इस दौरान एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया।

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निकोल्स ने की विलियमसन के रिकॉर्ड की बराबरी

निकोल्स ने इस मैदान पर अपने 15 टेस्ट पारियों में पांचवां शतक जड़कर न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान केन विलियमसन के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। अब बेसिन रिजर्व मैदान पर न्यूजीलैंड की ओर से सबसे ज्यादा टेस्ट शतक लगाने के मामले में दोनों बल्लेबाज संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हैं। हालांकि, निकोल्स ने यह उपलब्धि विलियमसन के मुकाबले काफी कम पारियों में हासिल की है। विलियमसन ने इस मैदान पर पांच टेस्ट शतक लगाने के लिए 30 पारियां खेली थीं, जबकि निकोल्स ने महज 15 पारियों में यह मुकाम हासिल कर लिया। निकोल्स के नाम इस मैदान पर पांच शतकों के अलावा चार अर्धशतक भी दर्ज हैं।

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221 गेंदों में 113 रन बनाकर नाबाद हैं निकोल्स

पहले दिन का खेल समाप्त होने तक हेनरी निकोल्स 221 गेंदों में 113 रन बनाकर नाबाद हैं। अपनी इस शानदार पारी में उन्होंने 14 चौके लगाए हैं। दूसरे छोर पर ग्लेन फिलिप्स भी भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे हैं। फिलिप्स 94 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं और अपनी पारी में 13 चौके लगा चुके हैं। दोनों बल्लेबाजों के बीच छठे विकेट के लिए अब तक 173 रनों की नाबाद साझेदारी हो चुकी है। इस साझेदारी ने न्यूजीलैंड को शुरुआती झटकों से उबारते हुए मुकाबले में मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है।

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70 रन पर न्यूजीलैंड ने गंवा दिए थे पांच विकेट

मुकाबले में न्यूजीलैंड की शुरुआत बेहद खराब रही। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने कप्तान टॉम लाथम को बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया। इसके बाद डेवोन कॉनवे भी महज चार रन बनाकर आउट हो गए। रचिन रविंद्र 15 रन बनाकर आकाश दीप का शिकार बने, जबकि डेरिल मिचेल सिर्फ एक रन ही बना सके। टॉम ब्लंडेल भी पांच रन बनाकर पवेलियन लौट गए। एक समय न्यूजीलैंड की टीम 70 रन पर पांच विकेट गंवाकर मुश्किल में नजर आ रही थी।

निकोल्स और फिलिप्स ने संभाली न्यूजीलैंड की पारी

मुश्किल परिस्थितियों में हेनरी निकोल्स और ग्लेन फिलिप्स ने मोर्चा संभाला। दोनों बल्लेबाजों ने संयम और आक्रामकता का शानदार तालमेल दिखाते हुए भारतीय गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसा दिया। दोनों ने मिलकर करीब दो सेशन तक बल्लेबाजी की और 322 गेंदों का सामना करते हुए छठे विकेट के लिए 173 रनों की अटूट साझेदारी कर ली। पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारतीय टीम इस साझेदारी को तोड़ने में नाकाम रही।