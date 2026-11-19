{"_id":"6afecec62fe6cb077a025801","slug":"india-vs-new-zealand-why-was-sundar-preferred-over-jadeja-for-first-test-sitanshu-kotak-explains-the-reason-2026-11-19","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"भारत बनाम न्यूजीलैंड : पहले टेस्ट में जडेजा की जगह सुंदर को क्यों मिली तरजीह? सितांशु कोटक ने बताई वजह","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

विज्ञापन भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट मैच वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में खेला जा रहा है। पहले दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड ने पांच विकेट खोकर 243 रन बना लिए हैं। भारत ने अपनी प्लेइंग इलेवन में रवींद्र जडेजा को नजरअंदाज करते हुए वाशिंगटन सुंदर को जगह दी है। टीम के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने इसके पीछे का कारण बताया है।

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जडेजा को बताया बेहतरीन ऑलराउंडर

पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए सितांशु ने बताया कि न्यूजीलैंड के टॉप ऑर्डर में चार बाएं हाथ के बल्लेबाज होने के कारण भारत ने इस मुकाबले के लिए एक ऑफ-स्पिनर को तरजीह दी। उन्होंने कहा, हमने एक ऑफ-स्पिनर को इसलिए चुना क्योंकि उनके टॉप ऑर्डर में चार बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। जाहिर है कि यह सिर्फ पहली पारी की बात नहीं है, बल्कि दूसरी पारी के लिए भी है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही यह फैसला लिया गया। मैंने यही कहा था। इसीलिए हमने यह निर्णय लिया।



जडेजा के एक बेहतरीन ऑलराउंडर होने की बात मानते हुए, कोटक ने कहा कि टीम मैनेजमेंट को लगा कि इन हालात में वाशिंगटन ज्यादा बेहतर विकल्प साबित होंगे। उन्होंने कहा, जडेजा बेशक एक शानदार ऑलराउंडर हैं। उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। मगर इस मैच के लिए हमें लगा कि यह कॉम्बिनेशन ज्यादा बेहतर है, इसलिए हमने वाशिंगटन सुंदर को चुना।

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