पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि मशहूर उपनाम के साथ आलोचना भी आती है जिस पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता। लेकिन आर्यवीर ने भारत के अंडर-19 एशिया कप अभियान में शानदार प्रदर्शन करके क्रिकेट जगत का जरूरी सम्मान हासिल कर लिया है। सहवाग के बेटे आर्यवीर को हाल में संपन्न जूनियर एशिया कप में टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। उन्होंने एक शतक और तीन अर्धशतक सहित कुल 361 रन बनाए। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बेहद अहम फाइनल मुकाबले में भी 58 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली।

बेटे के योगदान पर सहवाग को है गर्व

वीरेंद्र सहवाग ने कहा, मैं खुश हूं कि आर्यवीर सहवाग ने भारत की अंडर-19 टीम की एशिया कप खिताबी जीत में योगदान दिया और खासकर पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में अच्छा प्रदर्शन किया। उसने सिर्फ रन नहीं बनाए बल्कि बड़ी पारियां भी खेलीं। मैं पूरी टीम को इस जीत के लिए बधाई देना चाहता हूं। मैं हमेशा उससे कहता था कि अगर सम्मान हासिल करना है तो बड़ी पारियां खेलनी होंगी और उसने इस टूर्नामेंट में यही करके दिखाया है।



सहवाग ने कहा कि आर्यवीर ने दुनिया के सामने अपनी प्रतिभा साबित कर दी है और अब उसे लगातार बड़ी पारियां खेलने पर ध्यान देना होगा। पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज ने कहा, जब तक आप किसी खिलाड़ी को खेलते हुए नहीं देखते तब तक आप सिर्फ उसके नाम से ही उसे जानते हैं। फिर जब वह प्रदर्शन करता है तो आप कहते हैं कि उसमें प्रतिभा है। आर्यवीर को भी अपने उपनाम की वजह से काफी आलोचना झेलनी पड़ी। हो सकता है कि भविष्य में भी उसे ऐसी आलोचनाओं का सामना करना पड़े लेकिन अब हर कोई जानता है कि उसमें प्रतिभा है और वह प्रदर्शन कर सकता है। इसलिए मेरे विचार से आगे उसे देश का प्यार ही मिलेगा।