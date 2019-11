पहले डे नाइट टेस्ट के लिए कोलकाता पहुंची टीम इंडिया, BCCI ने शेयर किया वीडियो

भारत-बांग्लादेश के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 22 नवंबर से कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाना है। दूसरे टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया कोलकाता पहुंच चुकी है। कप्तान विराट कोहली और उप-कप्तान अजिंक्य रहाणे साथ में कोलकाता पहुंचे, जबकि बाकी टीम एकसाथ कोलकाता पहुंची।

#TeamIndia have arrived here in Kolkata for the #PinkBallTest#INDvBAN pic.twitter.com/fAoCdBM306