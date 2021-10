{"_id":"61748631eae86c30740adca6","slug":"t20-wc-ind-vs-pak-most-exciting-match-of-the-t20-world-cup-today-india-and-pakistan-will-play-match-after-five-years","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"T20 WC IND vs PAK : टी20 विश्व कप का सबसे रोमांचक मुकाबला आज, पांच साल बाद भिड़ेंगे भारत-पाकिस्तान","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

सार भारत और पाकिस्तान बेशक द्विपक्षीय शृंखला नहीं खेल रहे हैं और सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट में आमने-सामने होते हैं। फिर भी बाइस गज की पट्टी पर इस प्रतिद्वंद्विता का रोमांच कम नहीं होता। विश्व कप में आंकड़ों का तराजू भारत के पक्ष में झुका है। टी20 विश्व कप में 29 साल से पाकिस्तान भारत के दबदबे का तिलिस्म नहीं तोड़ पाया है। टी20 विश्व कप ही नहीं वनडे विश्व कप में भी भारत के खिलाफ पाकिस्तान टीम की मजबूती की कलई खुलती रही है। टी20 विश्व कप में भारतीय टीम के खाते में पांच जीत दर्ज हैं... इस बार मौका जीत का सिक्सर लगाने का है।

विस्तार

विज्ञापन



चौदह साल पहले दोनों टीमों के बीच टी20 विश्व कप में पहला मुकाबला खेला गया था। उसके बाद भारत ने सभी पांच मुकाबलों में महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में जीत हासिल की है। इस बार भारतीय टीम की कमान विराट कोहली के हाथ में हैं लेकिन धोनी मार्गदर्शक (मेंटर) के रूप में टीम के साथ जुड़े हैं। आंकडे़ं भारत की मजबूती की गवाही देते हैं लेकिन बावजूद इसके कोहली एंड कंपनी बाबर आजम की कप्तानी में खेल रही पाकिस्तान की टीम को हल्के में नहीं लेगी।



हाईवोल्टेज में कमी नहीं

दिग्गज सुनील गावस्कर से लेकर सौरव गांगुली तक जो भी इस खेल की बारीकियों को जानते हैं। उनका मानना है कि टी20 ऐसा प्रारूप है जहां खास दिन कोई एक खिलाड़ी भी खेल का पासा पलट सकता है। अब वो रनमशीन कोहली हों जिनका पाकिस्तान के खिलाफ बल्ला खूब गरजता है हो या फिर पाकिस्तान के गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी जो भारतीय बल्लेबाजों के खिलाफ अपनी गति और स्विंग कमाल दिखा सकते हैं।



या फिर सूर्यकुमार यादव जो हसन अली को अपने रिवर्स फ्लिक से हैरान कर सकते हैं। खिलाड़ी कह सकते हैं कि उनके लिए यह मुकाबला किसी अन्य मैच की ही तरह है लेकिन सोशल मीडिया पर आक्रामक टिप्पणियां, मिम्स इस मुकाबले को हाईवोल्टेज बनाने में कसर नहीं रखते।



भारत और पाकिस्तान मैच के दबाव को राष्ट्रीय चयन समिति के प्रमुख चेतन शर्मा से ज्यादा कौन समझ सकता है जिनकी गेंद पर 35 साल पहले जावेद मियांदाद ने छक्का लगाया था हालांकि उसके बाद क्रिकेट बहुत कुछ बदल गया है। भारत तो क्रिकेट की प्रतिभाओं की खदान हो गया है।



रनमशीन विराट कोहली हो या हिटमैन रोहित शर्मा। बूम-बूम बुमराह हो या करिश्माई ऋषभ दबाव में तो वह और निखर कर सामने आते हैं। एक 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल को छोड़ दो तो मुकाबले भारत के पक्ष में लगभग एकतरफा से ही रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच राजनैतिक तनाव के कारण भारत और पाकिस्तान दोनों ओर के क्रिकेट प्रेमियों के लिए इन चिर-प्रतिद्वंद्वियों की टक्कर देखने का मौका कम मिलता है। रविवार को टी20 विश्व कप में दोनों टीमें पांच वर्ष के बाद भिड़ेंगी। वैसे वनडे विश्व कप में पिछली भिड़ंत जून 2019 में हुई थी।चौदह साल पहले दोनों टीमों के बीच टी20 विश्व कप में पहला मुकाबला खेला गया था। उसके बाद भारत ने सभी पांच मुकाबलों में महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में जीत हासिल की है। इस बार भारतीय टीम की कमान विराट कोहली के हाथ में हैं लेकिन धोनी मार्गदर्शक (मेंटर) के रूप में टीम के साथ जुड़े हैं। आंकडे़ं भारत की मजबूती की गवाही देते हैं लेकिन बावजूद इसके कोहली एंड कंपनी बाबर आजम की कप्तानी में खेल रही पाकिस्तान की टीम को हल्के में नहीं लेगी।दिग्गज सुनील गावस्कर से लेकर सौरव गांगुली तक जो भी इस खेल की बारीकियों को जानते हैं। उनका मानना है कि टी20 ऐसा प्रारूप है जहां खास दिन कोई एक खिलाड़ी भी खेल का पासा पलट सकता है। अब वो रनमशीन कोहली हों जिनका पाकिस्तान के खिलाफ बल्ला खूब गरजता है हो या फिर पाकिस्तान के गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी जो भारतीय बल्लेबाजों के खिलाफ अपनी गति और स्विंग कमाल दिखा सकते हैं।या फिर सूर्यकुमार यादव जो हसन अली को अपने रिवर्स फ्लिक से हैरान कर सकते हैं। खिलाड़ी कह सकते हैं कि उनके लिए यह मुकाबला किसी अन्य मैच की ही तरह है लेकिन सोशल मीडिया पर आक्रामक टिप्पणियां, मिम्स इस मुकाबले को हाईवोल्टेज बनाने में कसर नहीं रखते।भारत और पाकिस्तान मैच के दबाव को राष्ट्रीय चयन समिति के प्रमुख चेतन शर्मा से ज्यादा कौन समझ सकता है जिनकी गेंद पर 35 साल पहले जावेद मियांदाद ने छक्का लगाया था हालांकि उसके बाद क्रिकेट बहुत कुछ बदल गया है। भारत तो क्रिकेट की प्रतिभाओं की खदान हो गया है।रनमशीन विराट कोहली हो या हिटमैन रोहित शर्मा। बूम-बूम बुमराह हो या करिश्माई ऋषभ दबाव में तो वह और निखर कर सामने आते हैं। एक 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल को छोड़ दो तो मुकाबले भारत के पक्ष में लगभग एकतरफा से ही रहे हैं।

छठे गेंदबाजी विकल्प की कमी भारतीय बल्लेबाजी का प्रदर्शन उसके शीर्ष पांच बल्लेबाजों रोहित, लोकेश राहुल, विराट, सूर्यकुमार और ऋषभ पंत पर निर्भर करेगा। भारत की चिंता छठे गेंदबाजी विकल्प की रहेगी क्योंकि हार्दिक पंड्या बल्लेबाज के रूप में ही मैदान में उतरेंगे। अगर आप अनुभवी धोनी के विचारों से सहमत हैं तो टी20 में दबाव से सही ढंग से निपटना सबसे अहम है।



अगर आपको दस गेंदों पर बीस रन चाहिएं तो हार्दिक युवा इशान किशन से बेहतर विकल्प हो सकते हैं। गेंदबाजी में बुमराह, मोहम्मद शमी, रविंद्र जडेजा, वरुण चक्रवर्ती का खेलना तय है। अनुभव के कारण भुवनेश्वर का पलड़ा शार्दुल से भारी लगता है। अगर अतिरिक्त स्पिनर की बात है तो रविचंद्रन अश्विन युवा राहुल चाहर से बेहतर हैं।



पाक के लिए राह नहीं आसान

पाकिस्तान को बहुत कुछ साबित करना है। उनके लिए उच्च स्तरीय भारतीय टीम के सामने सिर्फ विश्व कप में हार का चक्र तोड़ना ही चुनौती नहीं है बल्कि दुनिया भर को पाकिस्तान क्र्रिकेट का स्तर भी दिखाना है जहां विदेशी टीमें आने से कतराती हैं और जो आती हैं वो बीच में लौट जाती हैं। भारत के खिलाफ अगर वे अच्छा कर पाने में सफल रहे तो उनके लिए बड़े राहत की बात होगी।



हालांकि कहना आसान है और करना मुश्किल। भारतीय टीम के खिलाड़ी यूएई में ही आईपीएल में खेलकर लय में हैं। पाकिस्तान का प्रदर्शन कप्तान बाबर और फखर जमां की बल्लेबाजी के अलावा रऊफ, इमाद वसीम, शादाब खान और शाहीन पर निर्भर करेगा। अनुभवी मोहम्मद हफीज और मोहम्मद हफीज भी अहम भूमिका निभा सकते हैं।

संभावित टीमें भारत : विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा, लोकेश राहुल, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत, हार्दिक पंड्या, इशान किशन, शार्दुल ठाकुर, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती, राहुल चाहर।

विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा, लोकेश राहुल, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत, हार्दिक पंड्या, इशान किशन, शार्दुल ठाकुर, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती, राहुल चाहर। पाकिस्तान : बाबर आजम (कप्तान), मोहम्मद रिजवान, फखर जमां, मोहम्मद हफीज, शोएब मलिक, आसिफ अली, इमाद वसीम, शादाब खान, हैरिस राऊफ, हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी, हैदर अली।

मैच : शाम 7.30 बजे से भारत ने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों से अपने अभ्यास मैच जीते हैं जबकि पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज को हराया लेकिन दक्षिण अफ्रीका से उसे हार मिली।

05: मैच खेले हैं टी20 विश्व कप में भारत और पाक ने और सभी में जीत मिली है।

कहां होगी भारत-पाक के बीच टी-20 की भिड़ंत? यह मुकाबला दुबई के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।



कितने बजे होगा मैच?

मैच के लिए टॉस भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे होगा और पहली गेंद 7:30 बजे डाली जाएगी।



कहां देख सकते हैं लाइव मैच?

भारत-पाक के बीच होने वाले इस मुकाबले को स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल्स पर अलग-अलग भाषाओं में देख सकते हैं। हिंदी-अंग्रेजी के अलावा इसे अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी देखा जा सकता है।



कहां देखें ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग?

मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग सब्सक्रिप्शन के साथ Disney+Hotstar पर देख सकते हैं। इसके अलावा मैच के लाइव अपडेट्स www.amarujala.com पर भी पढ़ सकते हैं।

विज्ञापन

live streaming ,india vs pakistan t20 ,india vs pakistan t20 live streaming ,india vs pakistan live telecast ,india vs pakistan live telecast in india ,live streaming of india vs pakistan ,india vs pakistan live match streaming ,india vs pakistan t20 live telecast ,live telecast of india vs pakistan t20 ,ind vs pak live streaming in india ,ind vs pak live streaming channel ,भारत बनाम पाकिस्तान टी20 लाइव प्रसारण