बुरी खबर: भारत में नहीं होगा टी-20 विश्व कप, यूएई स्थानांतरित, जय शाह ने दी यह जानकारी

{"_id":"60d991e68ebc3ebc323e4401","slug":"t-20-wc-2021-bcci-secretary-jay-shah-said-we-are-shifting-t20-world-cup-to-uae","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092c\u0941\u0930\u0940 \u0916\u092c\u0930: \u092d\u093e\u0930\u0924 \u092e\u0947\u0902 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0939\u094b\u0917\u093e \u091f\u0940-20 \u0935\u093f\u0936\u094d\u0935 \u0915\u092a, \u092f\u0942\u090f\u0908 \u0938\u094d\u0925\u093e\u0928\u093e\u0902\u0924\u0930\u093f\u0924, \u091c\u092f \u0936\u093e\u0939 \u0928\u0947 \u0926\u0940 \u092f\u0939 \u091c\u093e\u0928\u0915\u093e\u0930\u0940","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"\u0915\u094d\u0930\u093f\u0915\u0947\u091f \u0928\u094d\u092f\u0942\u091c\u093c","slug":"cricket-news"}}

सार बीसीसीआई सचिव जय शाह का कहना है कि आगामी टी-20 विश्व कप का आयोजन भारत में नहीं होगा। उन्होंने कहा हम भारत में होने वाले टी-20 विश्व कप का स्थानांतरण संयुक्त अरब अमीरात में कर रहे हैं। इस मामले में आज बीसीसीआई की ओर से आईसीसी को जानकारी दी जाएगी।

विस्तार

विज्ञापन



टी-20 विश्व कप 2021 का आयोजन भारत में प्रस्तावित था। लेकिन कोरोना वायरस वैश्विक महामारी को देखते हुए बीसीसीआई ने इसे संयुक्त अरब अमीरात स्थानांतरित करने का फैसला लिया। इससे पहले कोरोना की वजह से 2020 में ऑस्ट्रेलिया में खेले जाने वाले टी-20 वर्ल्ड कप को रद्द कर दिया गया था।

We will inform the International Cricket Council today that we are shifting T20 World Cup to UAE. Dates will be decided by the ICC: BCCI Secretary Jay Shah to ANI — ANI (@ANI) June 28, 2021 आगामी टी-20 विश्व कप का आयोजन भारत में नहीं किया जाएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिन जय शाह ने कहा कि हम 2021 भारत में होने वाले टी-20 विश्व कप को संयुक्त अरब अमीरात स्थानांतरित कर रहे हैं। इस मामले में आज बीसीसीई की तरफ से आईसीसी को जानकारी दी जाएगी। बीसीसीआई सचिव के मुताबिक, यूएई में होने वाली टी-20 विश्व कप का शेड्यूल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद तय करेगी।टी-20 विश्व कप 2021 का आयोजन भारत में प्रस्तावित था। लेकिन कोरोना वायरस वैश्विक महामारी को देखते हुए बीसीसीआई ने इसे संयुक्त अरब अमीरात स्थानांतरित करने का फैसला लिया। इससे पहले कोरोना की वजह से 2020 में ऑस्ट्रेलिया में खेले जाने वाले टी-20 वर्ल्ड कप को रद्द कर दिया गया था।

As far as T20 World Cup is concerned, today was the deadline when we're supposed to inform the ICC about our decision. So, today there was a conference call amongst BCCI office bearers. We met & looked at the COVID situation: BCCI Vice-President Rajeev Shukla (1/3) pic.twitter.com/RiRSK6hw5t — ANI (@ANI) June 28, 2021

राजीव शुक्ला ने आगे कहा, कोई नहीं जानता कि 2-3 महीने बाद क्या होने वाला है, सभी बातों को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है कि बीसीसीआई आईसीसी को इसे यूएई में स्थानांतरित करने की सूचना देगा क्योंकि भारत के बाद यही सबसे आदर्श जगह है। उन्होंने आगे कहा हम भारत में इसकी मेजबानी करना चाहते थे और हमारी पहली प्राथमिकता भारत ही थी।

...Nobody is really sure what is going to happen after 2-3 months. Keeping all things in mind, a decision has been taken that BCCI will inform ICC to move it to UAE because that's ideal venue after India. We wanted to host it in India &our first priority was India: Rajeev S (2/3) — ANI (@ANI) June 28, 2021

वाइस प्रेसीडेंट ने आगे कहा, आईपीएल के तुरंत बाद टी-20 विश्व की शुरुआत हो जाएगी, क्वालीफायर मुकाबले ओमान हो सकते हैं लेकिन विश्व कप मुकाबले तीन स्थानों दुबई, अबू धाबी और शारजाह में खेले जाएंगे।

Dates are going to be same. Immediately after IPL it will start. Qualifiers may take place in Oman & rest of the matches will be on three grounds -- Dubai, Abu Dhabi & Sharjah: BCCI Vice-President Rajeev Shukla (3/3) — ANI (@ANI) June 28, 2021

वहीं बीसीसीआई आईपीएल के शेष सत्र का आयोजन यूएई में कराने पर विचार कर रहा है। इस संदर्भ में कई फ्रेंचाइजी के अधिकारी संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर जाने वाले हैं। ऐसा कहा जा रहे है कि मध्य सितंबर में आईपीएल का बाकी सत्र शुरू होगा जो मध्य अक्टूबर तक चलेगा। उसके बाद टी-20 विश्व कप की शुरुआत होगी।

टी-20 विश्व कप भारत से संयुक्त अरब अमीरात के स्थानांतरण पर वाइस प्रेसीडेंट राजीव शुक्ला ने कहा, जहां तक विश्व कप का संबंध है, आज डेडलाइन थी और बीसीसीआई को अपने निर्णय के बारे में आईसीसी को अवगत कराना था। आज बीसीसीआई अधिकारियों ने कॉन्फ्रेंस के जरिए बात की, इस दौरान हमने कोरोना की स्थिति का भी जायजा लिया।