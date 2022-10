Sunil Gavaskar Dance: पाकिस्तान पर भारत की रोमांचक जीत के बाद डांस करने लगे सुनील गावस्कर, देखें वीडियो

टी20 विश्व कप 2022 में भारत ने अपने पहले मैच में पाकिस्तान को चार विकेट से हरा दिया है। टीम इंडिया ने इस मैच में आखिरी गेंद में रोमांचक जीत हासिल की। धड़कनों को थाम देने वाले इस मैच में अश्विन ने आखिरी गेंद में एक रन लेकर भारत को जीत दिलाई। इस जीत के बाद मैदान में मौजूद भारत के दिग्गज खिलाड़ी भी जीत के जश्न में डूब गए।लिटिल मास्टर के नाम से मशहूर सुनील गावस्कर भी भारत की रोमांचक जीत के बाद डांस करने लगे। उनके साथ इरफान पठान और के श्रीकांत जैसे दिग्गज भी मैदान में मौजूद थे और जीत के जश्न में डूबे हुए थे। श्रीकांत एक हाथ में बैग लेकर खुशी मना रहे थे। वहीं, इरफान बाकी लोगों के साथ हाथ मिलाकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे। स्पोर्ट्स एंकर जतिन सप्रू भी इन दिग्गजों के साथ थे और भारत की जीत में खुशी मना रहे थे।

The celebration from Sunil Gavaskar says all about the victory. pic.twitter.com/extYFPA4au