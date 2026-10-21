गकेबरहा टेस्ट: ऑस्ट्रलिया पहली पारी में 99 रन पर ढेर, दक्षिण अफ्रीका ने दिया फॉलोऑन; मैच में बनाई पकड़

बावुमा ने संभाला था मोर्चा सेंट जॉर्ज पार्क में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका टीम ने पहली पारी 425/9 के स्कोर पर घोषित की। शुरुआती दो दिन बारिश ने फैंस का मजा किरकिरा किया। इस बीच टीम लड़खड़ा गई। आलम ये रहा कि दक्षिण अफ्रीका ने 40 के स्कोर तक अपने 4 विकेट खो दिए थे। इसके बाद कप्तान टेंबा बावुमा ने मोर्चा संभाला, जिन्होंने रेयान रिकेल्टन (31) के साथ पांचवें विकेट के लिए 52 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभालने की कोशिश की, लेकिन टीम ने 110 रन तक अपने छह विकेट खो दिए। बावुमा ने फिर मार्को यानसेन के साथ सातवें विकेट के लिए 132 रन जोड़े, जबकि साइमन हार्मर के साथ आठवें विकेट के लिए 183 रन की साझेदारी की। बावुमा 19 बाउंड्री के साथ 179 रन बनाकर आउट हुए, जबकि मार्को यानसेन ने 85 रन की पारी खेली। इनके अलावा, साइमन हार्मर ने 82 रन का योगदान टीम के खाते में दिया। विपक्षी खेमे से स्कॉट बोलैंड ने 29 ओवरों में 81 रन देकर सर्वाधिक पांच विकेट निकाले, जबकि मिचेल स्टार्क ने तीन विकेट चटकाए।

दक्षिण अफ्रीका को मिली बड़ी बढ़त

इसके जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम अपनी पहली पारी में सिर्फ 42.3 ओवरों का सामना कर सकी। इस टीम को चौथी गेंद पर निक मैडिनसन (0) के रूप में शुरुआती झटका लगा। उस समय तक टीम का खाता भी नहीं खुला था। इसके बाद ट्रेविस हेड (14) ने स्कॉट बोलैंड (2) और मार्नस लाबुशेन (14) के साथ 11-11 रन की साझेदारी करते हुए टीम को किसी तरह 22 के स्कोर तक पहुंचाया। ऑस्ट्रेलिया ने 22 के स्कोर तक अपने तीन विकेट गंवा दिए थे, जिसके बाद लाबुशेन ने स्टीव स्मिथ (28) के साथ 23 रन जुटाए, लेकिन निरंतर अंतराल पर विकेट गिरते रहे। आलम ये रहा कि ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 99 रन पर सिमट गई। इस पारी में मार्को यानसेन ने 11 ओवरों में 33 रन देकर पांच विकेट हासिल किए, जबकि कगिसो रबाडा और वियान मुल्डर ने दो-दो विकेट चटकाए।



दक्षिण अफ्रीका के पास पहली पारी के आधार पर 326 रन की विशाल बढ़त थी। ऐसे में मेहमान ऑस्ट्रेलिया को फॉलोऑन खेलने पर मजबूर होना पड़ा। दूसरी पारी में भी ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत खराब रही। इस टीम ने महज आठ के स्कोर पर निक मैडिन्सन (8) का विकेट गंवा दिया था, जिसके बाद ट्रेविस हेड ने मार्नस लाबुशेन के साथ दूसरे विकेट के लिए 92 रन जोड़कर टीम का शतक पूरा करवाया। लाबुशेन चार चौकों के साथ 39 रन बनाकर आउट हुए।



इसके बाद ट्रेविस हेड ने मैट रेनेशॉ (11) के साथ 23 रन और ब्यू वेबस्टर (8) के साथ 27 रन की साझेदारी करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 150 रन तक पहुंचाया। दिन की समाप्ति तक ट्रेविस हेड 9 चौकों के साथ 87 रन बनाकर नाबाद थे, जबकि स्कॉट बोलैंड ने 2 रन अपने खाते में जोड़ लिए हैं। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में 54 ओवरों का सामना करते हुए 4 विकेट खोकर 156 रन बनाए हैं। इस पारी में अब तक कगिसो रबाडा और साइमन हार्मर ने दो-दो विकेट चटकाया है।