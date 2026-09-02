{"_id":"6a97f13900ffa351610a6fea","slug":"south-zone-vs-north-zone-duleep-trophy-2nd-semi-final-highlights-result-match-scorecard-updates-2026-09-02","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"साउथ जोन फाइनल में: तिलक वर्मा ने खेली कप्तानी पारी, नॉर्थ जोन को सात विकेट से हराया; खिताब से एक कदम दूर","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

विज्ञापन कप्तान तिलक वर्मा के नाबाद अर्धशतक के दम पर साउथ जोन ने दूसरे सेमीफाइनल मैच के चौथे दिन नॉर्थ जोन को सात विकेट से हराकर दलीप ट्रॉफी के फाइनल में जगह बना ली है। नॉर्थ जोन की दूसरी पारी 297 रन पर ऑलआउट हुई और उसने 181 रनों का लक्ष्य रखा। साउथ जोन के लिए तिलक ने 79 गेंदों पर आठ चौकों की मदद से नाबाद 51 रन बनाए जिससे टीम ने तीन विकेट पर 182 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। साउथ जोन का फाइनल में ईस्ट जोन से सामना होगा।

बंगलूरू के बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के ग्राउंड-2 में खेले गए इस मैच के चौथे दिन नॉर्थ जोन ने दूसरी पारी में सात विकेट खोकर 256 रन से पारी आगे बढ़ाई। नॉर्थ जोन की दूसरी पारी 297 रन पर ऑलआउट हो गई और इस तरह उसे 180 रनों की बढ़त मिली। इससे पहले, नॉर्थ जोन ने पहली पारी में 195 रन बनाए थे, जबकि साउथ जोन ने पहली पारी में 312 रन बनाकर 117 रनों की बढ़त हासिल की थी।

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नॉर्थ जोन की दूसरी पारी

नॉर्थ जोन के लिए दूसरी पारी में सनत सांगवान ने 76 और आयुष दोसेजा ने 52 रन बनाए। अंत में अंशुल कंबोज ने 29 गेंदों पर चार चौकों और दो छक्कों की मदद से 36 रन बनाए, जबकि निशांत सिंधू 35 रन बनाकर नाबाद रहे। साउथ जोन की ओर से एमडी निधीश ने दूसरी पारी में पांच विकेट लिए, जबकि कावुरी साईतेजा और श्रेयस गोपाल को दो-दो विकेट मिले। वहीं, विद्धवत कावेरप्पा को एक विकेट मिला।

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