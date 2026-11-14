आलोचकों को सूर्यकुमार यादव का जवाब: 21 गेंदों में ठोके नाबाद 60 रन, मुंबई ने हैदराबाद को सात विकेट से हराया

मुशीर खान ने भी खेली तूफानी पारी

लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई को अंगकृष रघुवंशी ने तेज शुरुआत दिलाई। उन्होंने 13 गेंदों में तीन चौके और दो छक्कों की मदद से 27 रन बनाए। इसके बाद युवा बल्लेबाज मुशीर खान ने भी शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने 24 गेंदों में छह चौके और तीन छक्के जड़ते हुए 51 रन बनाए। हार्दिक तामोरे ने 16 गेंदों में 22 रन का योगदान दिया। मुशीर और सूर्यकुमार के बीच तेज साझेदारी ने मुंबई की जीत लगभग तय कर दी। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 65 रन जोड़े। मुशीर 12वें ओवर में अजाय देव गौड़ का शिकार बने, लेकिन सूर्यकुमार अंत तक डटे रहे। शिवम दुबे ने पांच गेंदों में दो छक्कों की मदद से नाबाद 13 रन बनाकर मुंबई को जीत दिलाई।



हैदराबाद ने बनाए थे 172 रन

इससे पहले टॉस जीतकर मुंबई ने गेंदबाजी का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी हैदराबाद की टीम 20 ओवर में 172 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। अभिरथ रेड्डी ने 24 गेंदों में 35 रन बनाकर टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए। कोडिमेला हिमतेजा ने 16 गेंदों में 25 और कप्तान चामा मिलिंद ने 12 गेंदों में 22 रन का योगदान दिया। प्रणव वर्मा ने भी 14 गेंदों में 18 रन बनाए। मुंबई की ओर से बाएं हाथ के स्पिनर मैक्सवेल स्वामीनाथन सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने चार ओवर में 23 रन देकर तीन विकेट हासिल किए। शिवम दुबे और सैराज पाटिल ने दो-दो विकेट लिए, जबकि शार्दुल ठाकुर और अथर्व अंकोलेकर को एक-एक सफलता मिली।



गुजरात ने ओडिशा को 21 रन से हराया

ग्रुप डी के एक अन्य मुकाबले में गुजरात ने ओडिशा को 21 रन से शिकस्त दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने 20 ओवर में नौ विकेट पर 250 रन बनाए। खिलन पटेल ने 84 और उर्विल पटेल ने 62 रन की शानदार पारियां खेलीं। जवाब में ओडिशा की टीम आठ विकेट पर 229 रन ही बना सकी। ओडिशा की ओर से सुभ्रांशु सेनापति ने 89 और कार्तिक बिस्वाल ने 55 रन बनाए। गुजरात के लिए अर्जन नागवासवाला ने चार विकेट झटके।



विदर्भ ने गोवा को सात विकेट से हराया

एक अन्य मुकाबले में विदर्भ ने गोवा को सात विकेट से हराया। गोवा की टीम ने 20 ओवर में नौ विकेट पर 146 रन बनाए। दीपक गोनकर ने 39 रन की पारी खेली। विदर्भ की ओर से सौरभ दुबे ने चार विकेट हासिल किए। लक्ष्य का पीछा करते हुए विदर्भ ने 17.3 ओवर में तीन विकेट खोकर 150 रन बना लिए। रविकुमार समर्थ ने 53 और अथर्व तायडे ने 52 रन की पारियां खेलीं।