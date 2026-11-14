अंडर-19 एशिया कप के टॉप स्कोरर आर्यवीर: पाकिस्तान के उस्मान को पछाड़ा, पांच मैचों में कितने शतक-अर्धशतक ठोके?

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स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, अल अमेरात

स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, अल अमेरात

विज्ञापन पूर्व भारतीय विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग ने अंडर-19 एशिया कप 2026 में अपने शानदार प्रदर्शन से सबका ध्यान खींचा है। आर्यवीर टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने पांच मैचों की पांच पारियों में 361 रन बनाए और पाकिस्तान के उस्मान खान को पीछे छोड़ दिया। उस्मान के नाम पांच मैचों में 345 रन हैं। आर्यवीर ने पूरे टूर्नामेंट में निरंतरता के साथ बल्लेबाजी की। उनका सर्वोच्च स्कोर 160 रन रहा, जबकि उन्होंने एक शतक और तीन अर्धशतक लगाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 95.50 का रहा। उन्होंने कुल 378 गेंदों का सामना किया और 38 चौके व 16 छक्के लगाए।

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फाइनल में भी चला आर्यवीर का बल्ला

पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए फाइनल मुकाबले में भी आर्यवीर ने शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने 61 गेंदों में 58 रन बनाए। अपनी इस पारी में उन्होंने नौ चौके लगाए। इस प्रदर्शन के साथ ही उन्होंने टूर्नामेंट में अपने रनों की संख्या 361 तक पहुंचा दी और सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज के रूप में अभियान समाप्त किया।

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इन चार पारियों में भी किया शानदार प्रदर्शन

फाइनल से पहले खेले गए चार मुकाबलों में भी आर्यवीर का बल्ला खूब चला। उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ 51 रन की पारी खेलकर टूर्नामेंट में अच्छी शुरुआत की। इसके बाद नेपाल के खिलाफ नाबाद 70 रन बनाए। आर्यवीर का सबसे बड़ा प्रदर्शन यूएई के खिलाफ देखने को मिला। उन्होंने इस मुकाबले में 160 रन की शानदार पारी खेली। वहीं, पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल से पहले खेले गए मुकाबले में उनके बल्ले से 22 रन निकले। इस तरह आर्यवीर ने अपने पांच मुकाबलों में 51, नाबाद 70, 160, 22 और 58 रन की पारियां खेलीं। उनकी इन पारियों की बदौलत कुल स्कोर 361 रन रहा।

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सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में टॉप पर आर्यवीर

अंडर-19 एशिया कप में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में आर्यवीर सहवाग 361 रन के साथ पहले स्थान पर रहे। पाकिस्तान के उस्मान खान 345 रन बनाकर दूसरे नंबर पर हैं। बांग्लादेश के अहसान अल मुमिन 235 रन के साथ तीसरे, भारत के एलआर रायचंदानी 199 रन के साथ चौथे और अफगानिस्तान के फैसल रहिमी 167 रन बनाकर पांचवें स्थान पर हैं।