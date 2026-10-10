रणजी ट्रॉफी: असम के खिलाफ पहला मैच क्यों नहीं खेलेंगे शुभमन गिल? दूसरे मुकाबले में उतरने की उम्मीद

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भारतीय टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल असम के खिलाफ पंजाब का रणजी ट्रॉफी का पहला मुकाबला नहीं खेलेंगे। यह मैच न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। हालांकि, 18 अक्तूबर से छत्तीसगढ़ के खिलाफ शुरू होने वाले दूसरे मुकाबले में उनके खेलने की संभावना है।

विज्ञापन भारतीय टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान शुभमन गिल पंजाब की ओर से रणजी ट्रॉफी का शुरुआती मुकाबला नहीं खेलेंगे। पंजाब को न्यू चंडीगढ़ में असम के खिलाफ अपना पहला मैच खेलना है। हालांकि, गिल के 18 अक्तूबर से छत्तीसगढ़ के खिलाफ शुरू होने वाले दूसरे मुकाबले में खेलने की संभावना है। असम के खिलाफ मुकाबले में पंजाब की कप्तानी भारत की अंडर-19 टीम के पूर्व कप्तान उदय सहारन करेंगे। गिल के शुरुआती मैच से बाहर रहने की वजह को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

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चयन समिति ने घरेलू क्रिकेट खेलने को कहा

राष्ट्रीय चयन समिति ने उपलब्ध अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को रणजी ट्रॉफी का कम से कम एक मुकाबला खेलने के लिए कहा है। इसी के तहत रवींद्र जडेजा सौराष्ट्र, केएल राहुल कर्नाटक, गुरनूर बराड़ पंजाब और आकाश दीप बंगाल की ओर से खेल रहे हैं। गिल भारतीय ए टीम का हिस्सा नहीं हैं। ऐसे में रणजी ट्रॉफी का मुकाबला उन्हें न्यूजीलैंड दौरे से पहले अभ्यास का मौका दे सकता है।

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