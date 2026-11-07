किस गेंदबाज के मुरीद हुए कप्तान गिल?: बोले- आज उनकी क्षमता की शानदार झलक देखी; भारत वनडे सीरीज में 2-0 से आगे

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न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में युवा तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 30 रन देकर चार विकेट हासिल किए। उनके प्रदर्शन की कप्तान शुभमन गिल ने जमकर तारीफ की।

विज्ञापन न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करने वाले युवा तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ की भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने जमकर तारीफ की है। वेलिंगटन के हेनरी फार्म स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में गुरनूर ने अपनी तेज रफ्तार और उछाल से कीवी बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। उन्होंने 10 ओवर में 30 रन देकर 4 विकेट झटके और भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। उनके शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

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'गुरनूर में है रफ्तार और उछाल, बस निरंतरता की जरूरत'

मैच के बाद पुरस्कार वितरण समारोह में कप्तान शुभमन गिल ने गुरनूर के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि वह पिछले मुकाबले में भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। गिल ने कहा, 'गुरनूर पिछले मैच में भी काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। उम्मीद है कि जैसे-जैसे उन्हें अधिक मैच खेलने और अनुभव हासिल करने का मौका मिलेगा, उनकी लाइन और लेंथ में निरंतरता आएगी। उनके पास रफ्तार है और गेंद में उछाल भी है। अब जरूरत इस बात की है कि वह अपनी गेंदबाजी में निरंतरता बनाए रखें। आज हमने उनकी क्षमता की शानदार झलक देखी।'

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युवा गेंदबाजों को दबाव में प्रदर्शन करने की जरूरत

भारतीय टीम इस सीरीज में जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज जैसे अनुभवी तेज गेंदबाजों के बिना मैदान पर उतर रही है। ऐसे में टीम प्रबंधन की नजर युवा गेंदबाजों को तैयार करने पर है। गुरनूर बराड़ के अलावा औकीब नबी और अंशुल कंबोज भी तेज गेंदबाजी विभाग में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। गिल ने युवा गेंदबाजों को दिए जा रहे संदेश के बारे में कहा कि इन खिलाड़ियों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफल होने के लिए जरूरी सभी खूबियां मौजूद हैं। हालांकि, असली चुनौती दबाव की परिस्थितियों में अच्छा प्रदर्शन करना है।



उन्होंने कहा, 'इनमें से ज्यादातर खिलाड़ियों के पास जरूरी सभी खूबियां हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अहम चीज दबाव में प्रदर्शन करना है। लगातार मैच खेलकर अनुभव हासिल करना और मुश्किल परिस्थितियों में टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन करना ही सफलता की कुंजी है।'

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बारिश से प्रभावित मुकाबले में भारत ने चार रन से दर्ज की जीत

मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड की पारी को 134 रन पर समेट दिया था। हालांकि, बारिश के कारण मैच कई बार प्रभावित हुआ। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने 26 ओवर में 7 विकेट पर 113 रन बनाए थे। इसके बाद बारिश के चलते डकवर्थ-लुईस-स्टर्न (डीएलएस) नियम के आधार पर भारत को चार रन से विजेता घोषित किया गया। गिल ने माना कि पिच बल्लेबाजी के लिए चुनौतीपूर्ण थी और भारतीय टीम ने अंत में अपनी उम्मीद से दो विकेट ज्यादा गंवा दिए। उन्होंने कहा कि टीम को अंदाजा था कि मुकाबले के आखिरी हिस्से में बारिश हो सकती है।



गिल ने कहा, 'पिच निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण थी। हालांकि, अंत में हमने अपनी उम्मीद से दो विकेट ज्यादा गंवा दिए। हमें पता था कि बारिश आ सकती है। आखिरी दो शॉट भी हमारे लिए अच्छे नहीं रहे। अगर हम डीएलएस नियम के तहत चार या पांच रन से यह मैच हार जाते तो यह हमारे लिए बेहद निराशाजनक होता। हालांकि, खुशी है कि हम मुकाबला जीतने में सफल रहे।'