शुभमन गिल का कारनामा: वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने, सहवाग-रोहित के किस क्लब में शामिल?

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शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में 117 गेंदों में दोहरा शतक जड़कर इतिहास रच दिया। वह वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने और रोहित शर्मा के बाद इस प्रारूप में दो दोहरे शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज भी बन गए।

विज्ञापन भारतीय वनडे टीम के कप्तान शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ गुवाहाटी में खेले जा रहे दूसरे वनडे में इतिहास रच दिया। गिल ने महज 117 गेंदों में अपना दोहरा शतक पूरा किया, जो वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 200 रन हैं। उन्होंने ईशान किशन के 126 गेंदों में दोहरा शतक लगाने के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। गिल ने अपनी इस तूफानी पारी के दौरान चौकों और छक्कों की बरसात की। दोहरा शतक पूरा करते ही वह वनडे में एक से ज्यादा दोहरे शतक लगाने वाले सिर्फ दूसरे बल्लेबाज बन गए। उनसे पहले यह कारनामा केवल रोहित शर्मा ने किया था। गिल ने इससे पहले 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 208 रन की पारी खेली थी।

सबसे तेज दोहरा शतक का रिकॉर्ड

गिल का 117 गेंदों में दोहरा शतक वनडे क्रिकेट में नया रिकॉर्ड है। इससे पहले यह रिकॉर्ड ईशान किशन के नाम था, जिन्होंने 10 दिसंबर 2022 को बांग्लादेश के खिलाफ चटगांव में 126 गेंदों में 200 रन पूरे किए थे। गिल ने इस रिकॉर्ड को नौ गेंदों के अंतर से पीछे छोड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल ने 2023 में अफगानिस्तान के खिलाफ 128 गेंदों में दोहरा शतक लगाया था। यानी गिल ने अब वनडे में सबसे तेज दोहरे शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में पहला स्थान हासिल कर लिया है। उनके बाद ईशान किशन 126 गेंद और ग्लेन मैक्सवेल 128 गेंद के साथ क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।

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सहवाग और रोहित की खास सूची में भी नाम

गिल की इस उपलब्धि ने उन्हें भारतीय क्रिकेट के उन चुनिंदा बल्लेबाजों की सूची में पहुंचा दिया है, जिन्होंने वनडे में 200 या उससे ज्यादा रन की पारी खेली है। वीरेंद्र सहवाग ने 2011 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 219 रन बनाए थे, जबकि रोहित शर्मा ने 2017 में श्रीलंका के खिलाफ नाबाद 208 रन की पारी खेली थी। गिल अब इस सूची में एक से ज्यादा दोहरे शतक लगाने वाले रोहित के साथ खड़े हैं।



गिल का 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाया गया 208 रन का स्कोर पहले ही उनके नाम था, लेकिन वेस्टइंडीज के खिलाफ 200 रन पूरा करते ही उन्होंने अपने वनडे करियर में दूसरी बार यह उपलब्धि हासिल कर ली। इस तरह वह रोहित शर्मा के बाद वनडे में दो दोहरे शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं।

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