फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Cricket ›   Cricket News ›   Asian Games 2026 five Indian players watch out in semi-finals against Sri Lanka Tilak Varma impressive record
IND Inning
255/1 (26.2 ov)
Target: 406
Rohit Sharma 101(75)*
Shubman Gill 145 (86)
IND need 151 runs in 23.4 remaining overs

एशियन गेम्स 2026 : सेमीफाइनल में ये पांच भारतीय खिलाड़ी मचा सकते हैं धमाल, तिलक वर्मा का रिकॉर्ड है दमदार

Wed, 30 Sep 2026 08:06 PM IST
शोभित चतुर्वेदी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, निशिन
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, निशिन Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Wed, 30 Sep 2026 08:06 PM IST
सार

भारत और श्रीलंका के बीच गुरुवार को एशियन गेम्स का सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। भारतीय टीम प्रबल दावेदार के रूप में उतरेगी। इस दौरान पांच खिलाड़ियों पर नजरें रहेंगी जो अपने प्रदर्शन से भारत की झोली में मैच डाल सकते हैं।

विज्ञापन
Asian Games 2026 five Indian players watch out in semi-finals against Sri Lanka Tilak Varma impressive record
तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा - फोटो : BCCI

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

टीम इंडिया ने एशियन गेम्स 2026 के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारत का अफगानिस्तान के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ा, जिसके बाद बेहतर आईसीसी टी20 रैंकिंग के आधार पर टीम इंडिया को अंतिम चार का टिकट मिल गया था। भारत अपना सेमीफाइनल मुकाबला एक अक्तूबर को श्रीलंका के खिलाफ खेलेगा। आइए, आपको उन पांच भारतीय खिलाड़ियों के नाम बताते हैं, जो सेमीफाइनल में दमदार प्रदर्शन कर सकते हैं। 
विज्ञापन

अभिषेक शर्मा: टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा बेहतरीन फॉर्म में हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ हाल ही में खेली गई टी20 इंटरनेशनल सीरीज में अभिषेक ने सिर्फ 30 गेंदों में शतक लगाया था। तीन मैचों में बाएं हाथ के बल्लेबाज ने 269 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 229 रन बनाए थे। वह अकेले दम पर किसी भी मैच का रुख पलटने का दमखम रखते हैं। जापान के खिलाफ फ्लॉप रहने के बाद अभिषेक सेमीफाइनल मैच में जरूर अपना दमखम दिखाने को बेकरार होंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

तिलक वर्मा: एशियन गेम्स 2023 के सेमीफाइनल मुकाबले में तिलक वर्मा ने अपनी तूफानी पारी से मैच को एकतरफा बना दिया था। तिलक ने महज 26 गेंदों का सामना करते हुए 55 रनों की नाबाद पारी खेली थी। अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने दो चौके और छह छक्के लगाए थे। कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क की पिच पूरे टूर्नामेंट में थोड़ी धीमी नजर आई है और ऐसी पिचों पर तिलक को खेलने में काफी आनंद आता है। वह पारी को बुनने के साथ-साथ बड़े शॉट्स लगाने में माहिर हैं।
विज्ञापन

ईशान किशन: विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन के लिए यह साल बल्ले से बेमिसाल रहा है। साल 2026 में अब तक खेले 27 मुकाबलों में ईशान 171 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 905 रन बना चुके हैं। इस दौरान उन्होंने एक शतक और छह अर्धशतक लगाए हैं। ईशान सेमीफाइनल में भारतीय टीम के ट्रंप कार्ड साबित हो सकते हैं।

अक्षर पटेल: एशियन गेम्स 2026 में अब तक खेले गए मुकाबलों में पिच से स्पिन गेंदबाजों को अच्छी-खासी मदद मिली है। गेंद थोड़ी फंसकर बल्ले पर आती दिखाई दी है। ऐसी पिचों पर अक्षर टीम इंडिया के लिए सबसे कारगर गेंदबाज साबित हो सकते हैं। जापान के खिलाफ खेले गए मैच में भी अक्षर ने बेहतरीन गेंदबाजी की थी। सेमीफाइनल में अक्षर के चार ओवर काफी महत्वपूर्ण होंगे।

जसप्रीत बुमराह: बड़े मैचों में दमदार प्रदर्शन करना जसप्रीत बुमराह की मानो आदत सी रही है। सेमीफाइनल में बुमराह विपक्षी बल्लेबाजों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन सकते हैं। शुरुआती ओवरों में विकेट चटकाने के साथ-साथ अंत के ओवरों में भी बुमराह छाप छोड़ने में माहिर हैं। बुमराह अपने चार ओवर के स्पेल में मैच का रुख पलटने की काबिलियत रखते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें क्रिकेट समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। क्रिकेट जगत की अन्य खबरें जैसे क्रिकेट मैच लाइव स्कोरकार्ड, टीम और प्लेयर्स की आईसीसी रैंकिंग आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed