भारत बनाम वेस्टइंडीज: सचिन-कोहली के किस क्लब में शामिल हुए रोहित? वनडे में गिल ने भी हासिल की बड़ी उपलब्धि

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वेस्टइंडीज के खिलाफ गुवाहाटी वनडे में रोहित शर्मा ने 73 रन पूरे करते ही वनडे क्रिकेट में 12 हजार रन पूरे कर लिए और ऐसा करने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज बने। वहीं, शुभमन गिल ने भारत में सबसे तेज 2000 वनडे रन पूरे करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया, उन्होंने यह उपलब्धि 33 पारियों में हासिल की।

विज्ञापन भारत और वेस्टइंडीज के बीच गुवाहाटी में खेले जा रहे दूसरे वनडे में भारतीय बल्लेबाजों ने रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया है। कप्तान रोहित शर्मा ने 73 रन पूरे करते ही वनडे क्रिकेट में 12 हजार रन का आंकड़ा छू लिया और ऐसा करने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए। वहीं, शुभमन गिल ने भारत में सबसे तेज 2000 वनडे रन पूरे करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। गिल ने यह उपलब्धि महज 33 पारियों में हासिल की, जबकि इससे पहले भारत में सबसे कम पारियों में यह मुकाम हासिल करने का रिकॉर्ड 36 पारियों का था।

रोहित शर्मा ने पूरे किए 12 हजार वनडे रन

कप्तान रोहित शर्मा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ गुवाहाटी में खेले जा रहे दूसरे वनडे में बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। रोहित ने अपनी पारी के दौरान 73 रन पूरे करते ही वनडे क्रिकेट में 12 हजार रन पूरे कर लिए। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे पहले सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली ने वनडे में 12 हजार से अधिक रन बनाए हैं।

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तीसरे भारतीय बने रोहित

रोहित शर्मा ने 282वीं पारी में 12 हजार रन का आंकड़ा छुआ। इस उपलब्धि के साथ वह वनडे क्रिकेट में 12 हजार रन पूरे करने वाले दुनिया के चुनिंदा बल्लेबाजों की सूची में शामिल हो गए हैं। रोहित के नाम वनडे में 34 शतक और 62 अर्धशतक दर्ज हैं, जबकि उनका सर्वोच्च स्कोर 264 रन है। 2026 में रोहित का प्रदर्शन उतार-चढ़ाव भरा रहा है। इस साल दूसरे वनडे से पहले उन्होंने 10 मैचों में 411 रन बनाए थे, जिसमें एक शतक और एक अर्धशतक शामिल था। इस दौरान उनका औसत 41.10 और स्ट्राइक रेट 98.56 रहा।



वनडे में सबसे तेजी से 12 हजार रन पूरे करने वाले दूसरे बल्लेबाज

रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट में सबसे कम पारियों में 12 हजार रन पूरे करने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने यह उपलब्धि 282वीं पारी में हासिल की। इस मामले में विराट कोहली 242 पारियों के साथ शीर्ष पर हैं। सचिन तेंदुलकर ने 300, रिकी पोंटिंग ने 314 और कुमार संगकारा ने 336 पारियों में 12 हजार वनडे रन पूरे किए थे।

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