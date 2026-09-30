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IND vs WI Live Score: सीरीज अपने नाम करने उतरेगा भारत, गेंदबाजी विभाग में होगा बदलाव? रोहित-कोहली पर नजरें

Wed, 30 Sep 2026 12:59 PM IST
शोभित चतुर्वेदी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, गुवाहाटी
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, गुवाहाटी Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Wed, 30 Sep 2026 12:59 PM IST
खास बातें

Live Cricket Score, India vs West Indies (IND vs WI) 2nd ODI: नमस्कार! अमर उजाला के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच आज दूसरा वनडे मैच खेला जा रहा है। भारतीय टीम तीन मैचों की सीरीज में पहले ही 1-0 की बढ़त बना चुका है और अब उसकी नजरें सीरीज में अजेय बढ़त लेने पर हैं।

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IND vs WI ODI Live Score: India vs West Indies Today Match 2nd ODI Scorecard Ball by Ball Updates
भारत बनाम वेस्टइंडीज - फोटो : BCCI

लाइव अपडेट

12:59 PM, 30-Sep-2026

IND vs WI Live Score: आकिब नबी को मिलेगा डेब्यू का मौका?

इस सीरीज को हालांकि अगले वनडे विश्व कप से पहले भारत के विकल्पों का आकलन करने के अवसर के रूप में देखा जा रहा था। रेड्डी को दीर्घकालिक ऑलराउंड विकल्प माना जा रहा है और उन्हें गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल का पूरा समर्थन प्राप्त था। वह छठे गेंदबाजी विकल्प भी हो सकते थे, लेकिन उन्होंने लगातार निराश किया है। अब सवाल यह है कि क्या भारत नई गेंद से रेड्डी को आजमाना जारी रखेगा या दूसरे वनडे के लिए अधिक भरोसेमंद सिराज को वापस मौका देगा। ऐसे में जम्मू कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी को पदार्पण का मौका देना बुरा नहीं होगा। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैचों के लिए भारतीय टीम में शामिल होने के बावजूद नबी को अभी भी अपने पदार्पण का इंतजार है। 
12:49 PM, 30-Sep-2026

IND vs WI Live Score: बुमराह-हार्दिक की खली कमी 

बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव ने भी चार विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या की अनुपस्थिति में तेज गेंदबाजी विभाग कमजोर नजर आया। अगले साल होने वाले वनडे विश्व कप को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार रेड्डी को नई गेंद सौंपी गई थी, जबकि मोहम्मद सिराज को विश्राम दिया गया था। रेड्डी से गेंदबाजी की शुरुआत करने से कई सवाल खड़े हो गए क्योंकि टीम की यह रणनीति नहीं चल पाई। बाएं पैर की जांघ की मांसपेशी में चोट से उबरकर लौटे रेड्डी लय हासिल करने के लिए संघर्ष करते दिखे, जिस कारण उन्होंने सात गेंदों के एक ओवर में 18 रन लुटा दिए। हार्दिक को अभी तक फिटनेस मंजूरी नहीं मिली है और बुमराह एशियाई खेलों के लिए जापान में हैं। 
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12:37 PM, 30-Sep-2026

IND vs WI Live Score: गेंदबाजी संयोजन बना चिंता का विषय

बल्लेबाजी निस्संदेह भारत की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन वेस्टइंडीज के खिलाफ बुधवार को होने वाले दूसरे वनडे मैच में शुभमन गिल की अगुआई वाली टीम के लिए तेज गेंदबाजी का अस्थिर संयोजन चिंता का विषय होगा। विराट कोहली पर फिर से नजर होगी जिन्होंने तिरुवंतपुरम में तीन मैच की सीरीज के पहले मैच में रिकॉर्ड तोड़ शतक बनाया था। कप्तान गिल ने भी इस मैच में शतक जड़ा था जिससे भारत ने 296 रन का लक्ष्य 42 ओवर से भी कम में हासिल कर लिया था।
12:34 PM, 30-Sep-2026

IND vs WI Live Score: सीरीज अपने नाम करने उतरेगा भारत, गेंदबाजी विभाग में होगा बदलाव? रोहित-कोहली पर नजरें

Live Cricket Score, India vs West Indies (IND vs WI) 2nd ODI: नमस्कार! अमर उजाला के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच आज दूसरा वनडे मैच खेला जा रहा है। भारतीय टीम तीन मैचों की सीरीज में पहले ही 1-0 की बढ़त बना चुका है और अब उसकी नजरें सीरीज में अजेय बढ़त लेने पर हैं।
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