WI vs IND
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IND Inning
255/1 (26.3 ov)
Target: 406
Virat Kohli 0(1)*
Shubman Gill 145 (86)
IND need 151 runs in 23.3 remaining overs
भारत बनाम वेस्टइंडीज: रोहित शर्मा और शुभमन गिल की तूफानी पारी, गुवाहाटी वनडे में शतकों का कौन सा रिकॉर्ड बना?
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, गुवाहाटी Published by: मयंक त्रिपाठी Updated Wed, 30 Sep 2026 08:44 PM IST
सार
भारत-वेस्टइंडीज के गुवाहाटी वनडे में रोहित शर्मा और शुभमन गिल के शतकों के साथ एक मैच में रिकॉर्ड पांच शतक लग गए। वहीं, गिल ने 68वीं पारी में अपना 11वां वनडे शतक पूरा कर बाबर आजम को पीछे छोड़ दिया।
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विस्तार
भारत और वेस्टइंडीज के बीच गुवाहाटी में खेले जा रहे दूसरे वनडे में रनों की जमकर बारिश देखने को मिली। वेस्टइंडीज के तीन बल्लेबाजों के शतक के बाद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने भी शतकीय पारियां खेलीं। गिल ने 62 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, जबकि रोहित ने भी 72 गेंदों में सैकड़ा जड़कर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। दोनों के शतकों के साथ ही इस मुकाबले में कई बड़े रिकॉर्ड बने। आइए जानते हैं...
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एक वनडे में सबसे ज्यादा शतक का रिकॉर्ड
गुवाहाटी वनडे ने वनडे क्रिकेट के इतिहास में नया रिकॉर्ड बना दिया है। इस मुकाबले में अब तक कुल पांच शतक लग चुके हैं। वेस्टइंडीज की ओर से तीन बल्लेबाजों ने शतकीय पारियां खेलीं, जबकि भारत की तरफ से रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने शतक जड़े। इस तरह एक ही वनडे मुकाबले में पांच शतक लगने का यह पहला मौका है।
गुवाहाटी वनडे ने वनडे क्रिकेट के इतिहास में नया रिकॉर्ड बना दिया है। इस मुकाबले में अब तक कुल पांच शतक लग चुके हैं। वेस्टइंडीज की ओर से तीन बल्लेबाजों ने शतकीय पारियां खेलीं, जबकि भारत की तरफ से रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने शतक जड़े। इस तरह एक ही वनडे मुकाबले में पांच शतक लगने का यह पहला मौका है।
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गिल ने बाबर आजम को पीछे छोड़ा
शुभमन गिल ने अपने शतक के साथ एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की। यह वनडे क्रिकेट में उनका 11वां शतक है, जिसे उन्होंने 68वीं पारी में पूरा किया। इसके साथ ही गिल ने सबसे कम पारियों में 11 वनडे शतक लगाने के मामले में पाकिस्तान के बाबर आजम को पीछे छोड़ दिया। बाबर ने 71 पारियों में 11 शतक पूरे किए थे। सबसे कम पारियों में 11 वनडे शतक लगाने के मामले में दक्षिण अफ्रीका के हाशिम अमला 64 पारियों के साथ शीर्ष पर हैं। क्विंटन डिकॉक ने 65, शुभमन गिल ने 68, बाबर आजम ने 71 और जॉनी बेयरस्टो ने 78 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की है।
शुभमन गिल ने अपने शतक के साथ एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की। यह वनडे क्रिकेट में उनका 11वां शतक है, जिसे उन्होंने 68वीं पारी में पूरा किया। इसके साथ ही गिल ने सबसे कम पारियों में 11 वनडे शतक लगाने के मामले में पाकिस्तान के बाबर आजम को पीछे छोड़ दिया। बाबर ने 71 पारियों में 11 शतक पूरे किए थे। सबसे कम पारियों में 11 वनडे शतक लगाने के मामले में दक्षिण अफ्रीका के हाशिम अमला 64 पारियों के साथ शीर्ष पर हैं। क्विंटन डिकॉक ने 65, शुभमन गिल ने 68, बाबर आजम ने 71 और जॉनी बेयरस्टो ने 78 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की है।
गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ सबसे तेज शतक जड़ा
शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में 62 गेंदों में शतक पूरा कर नया रिकॉर्ड बना दिया। यह वेस्टइंडीज के खिलाफ किसी भारतीय बल्लेबाज का सबसे तेज वनडे शतक है। गिल ने वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 2011 में इंदौर में वेस्टइंडीज के खिलाफ 69 गेंदों में शतक जड़ा था। भारत के लिए सबसे तेज वनडे शतक का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है, जिन्होंने 2013 में जयपुर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 52 गेंदों में शतक लगाया था।
शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में 62 गेंदों में शतक पूरा कर नया रिकॉर्ड बना दिया। यह वेस्टइंडीज के खिलाफ किसी भारतीय बल्लेबाज का सबसे तेज वनडे शतक है। गिल ने वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 2011 में इंदौर में वेस्टइंडीज के खिलाफ 69 गेंदों में शतक जड़ा था। भारत के लिए सबसे तेज वनडे शतक का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है, जिन्होंने 2013 में जयपुर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 52 गेंदों में शतक लगाया था।