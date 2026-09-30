भारत बनाम वेस्टइंडीज: रोहित शर्मा और शुभमन गिल की तूफानी पारी, गुवाहाटी वनडे में शतकों का कौन सा रिकॉर्ड बना?

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भारत-वेस्टइंडीज के गुवाहाटी वनडे में रोहित शर्मा और शुभमन गिल के शतकों के साथ एक मैच में रिकॉर्ड पांच शतक लग गए। वहीं, गिल ने 68वीं पारी में अपना 11वां वनडे शतक पूरा कर बाबर आजम को पीछे छोड़ दिया।

विज्ञापन भारत और वेस्टइंडीज के बीच गुवाहाटी में खेले जा रहे दूसरे वनडे में रनों की जमकर बारिश देखने को मिली। वेस्टइंडीज के तीन बल्लेबाजों के शतक के बाद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने भी शतकीय पारियां खेलीं। गिल ने 62 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, जबकि रोहित ने भी 72 गेंदों में सैकड़ा जड़कर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। दोनों के शतकों के साथ ही इस मुकाबले में कई बड़े रिकॉर्ड बने। आइए जानते हैं...

एक वनडे में सबसे ज्यादा शतक का रिकॉर्ड

गुवाहाटी वनडे ने वनडे क्रिकेट के इतिहास में नया रिकॉर्ड बना दिया है। इस मुकाबले में अब तक कुल पांच शतक लग चुके हैं। वेस्टइंडीज की ओर से तीन बल्लेबाजों ने शतकीय पारियां खेलीं, जबकि भारत की तरफ से रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने शतक जड़े। इस तरह एक ही वनडे मुकाबले में पांच शतक लगने का यह पहला मौका है।

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गिल ने बाबर आजम को पीछे छोड़ा

शुभमन गिल ने अपने शतक के साथ एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की। यह वनडे क्रिकेट में उनका 11वां शतक है, जिसे उन्होंने 68वीं पारी में पूरा किया। इसके साथ ही गिल ने सबसे कम पारियों में 11 वनडे शतक लगाने के मामले में पाकिस्तान के बाबर आजम को पीछे छोड़ दिया। बाबर ने 71 पारियों में 11 शतक पूरे किए थे। सबसे कम पारियों में 11 वनडे शतक लगाने के मामले में दक्षिण अफ्रीका के हाशिम अमला 64 पारियों के साथ शीर्ष पर हैं। क्विंटन डिकॉक ने 65, शुभमन गिल ने 68, बाबर आजम ने 71 और जॉनी बेयरस्टो ने 78 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की है।

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