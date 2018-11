विज्ञापन

25yrs of Baazigar. A film that defines my career & gave me lifelong friends. Thx Utd 7 @rtnjn @theabbasmustan @KajolAtUN @TheShilpaShetty Thomas Johnnybhai Annu Rakhiji Sid Dilip Sarojji Rekha AkbarB & everyone on the film. pic.twitter.com/5zlmNUXPLL — Shah Rukh Khan (@iamsrk) November 12, 2018

Next time will do Kaali Kaali Aankhen for you live at the IPL my friend. Keep healthy. Love to u. https://t.co/vPzChMoWY0 — Shah Rukh Khan (@iamsrk) November 13, 2018

बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख का क्रिकेट प्रेम किसी से छिपा नहीं। लोगों को इस खेल से ऐसा जुड़ाव होता है काम-पढ़ाई यहां तक कि खाना-पीना भी छोड़ देते हैं। मगर शाहरुख ने तो आईपीएल में केकेआर के रूप में पूरी क्रिकेट टीम ही खरीद ली। अब उन्होंने सोशल मीडिया पर 'हीटमैन' रोहित शर्मा के लिए भी अपनी दीवानगी जाहिर की।दरअसल, 12 नवंबर यानी सोमवार को शाहरुख खान की फिल्म 'बाजीगर' को रीलिज हुए 25 साल पूरे हुए। इस सिल्वर जुबली पर शाहरुख ने एक वीडियो ट्विटर कर फिल्म से जुड़े लोगों का आभार व्यक्त करते हुए। 'बाजीगर' को अपने करियर की अहम फिल्म बताया।जिसके बाद बॉलीवुड फिल्मों के शौकीन रोहित शर्मा भी खुद को रोक नहीं पाए। इस ट्वीट पर कमेंट करते हुए मुंबई के इस खिलाड़ी ने 'बाजीगर' को अपनी पसंदीदा फिल्मों में से एक बता दिया। फिर क्या था. रोहित के इस जवाब से शाहरुख मानो उनके मुरीद ही हो गए।रोहित के कमेंट पर रिप्लाई करते हुए 'किंग ऑफ रोमांस' ने बाजीगर के गाने काली-काली आंखें पर डांस करने की बात कह दी। एसआरके ने ऐलान किया कि, 'अगली बार आईपीएल में तुम्हारे लिए मैं इस गाने पर लाइव परफॉर्मेंस दूंगा दोस्त'। साथ ही हीटमैन को अच्छी सेहत के लिए दुआएं भी दी।बीते कुछ समय में रोहित शर्मा वन-डे इंटरनेशनल के सबसे बड़े खिलाड़ी के रूप में उभरे हैं। वन-डे में रिकॉर्ड तीन दोहरे शतक लगा चुके रोहित शर्मा लखनऊ में खेले गए दूसरे टी-20 में शतक जड़ते ही टी-20 क्रिकेट में चार सैकड़ा जमाने वाले दुनिया के एकमात्र बल्लेबाज बन गए।