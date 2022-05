{"_id":"626f67ae009901438e561bb8","slug":"shah-rukh-khan-knight-riders-group-to-build-a-world-class-cricket-venue-and-stadium-in-los-angeles-focus-on-cricket-world-cups-and-2028-los-angeles-olympics","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"IPL 2022: शाहरुख खान के नाइट राइडर्स ग्रुप का बड़ा फैसला, लॉस एंजेलिस में बनाएंगे विशाल क्रिकेट स्टेडियम, 2028 ओलंपिक पर नजर","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: स्वप्निल शशांक Updated Mon, 02 May 2022 11:07 AM IST