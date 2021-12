{"_id":"61cab81fa3c40854995e2df0","slug":"scott-boland-celebrated-his-six-wicket-with-ashes-trophy-and-bear-with-family","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Ashes: इंग्लैंड को ध्वस्त करने के बाद बोलैंड ने मेलबर्न में एशेज ट्रॉफी और बीयर लेकर बच्चों के साथ मनाया जश्न, सोशल मीडिया में छाए","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

सार स्कॉट बोलैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ छह विकेट लेने के बाद खास अंदाज में इसका जश्न मनाया। उन्होंने मेलबर्न के मैदान में अपने परिवार के साथ बीयर और एशेज ट्रॉफी लेकर प्लेयर ऑफ द मैच बनने की खुशी मनाई।

एशेज सीरीज के तीसरे मैच में इंग्लैंड की टीम स्कॉट बोलैंड ने पार नहीं पा सकी। उन्होंने इस मैच की दूसरी पारी में सिर्फ चार ओवर किए और सात रन देकर छह बल्लेबाजों को आउट किया। इस मैच की दूसरी पारी में इंग्लैंड सिर्फ 68 रन पर सिमट गया। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने पांच मैंचों की एशेज सीरीज का तीसरा मैच जीत लिया और सीरीज में अजेय बढ़त बना ली। यह 34वां मौका था, जब ऑस्ट्रेलिया ने एशेज सीरीज जीती है। इस जीत के बाद बोलैंड ने खास अंदाज में जीत का जश्न मनाया।



बोलैंड इंग्लैंड की टीम को धराशायी करने के तीन घंटे बाद मेलबर्न के मैदान में अपने परिवार के साथ पहुंचे। यहां उनके एक हाथ में बीयर थी और दूसरे हाथ में एशेज सीरीज की ट्रॉफी थी। उनकी यह फोटो शेयर करते हुए ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार क्रिस्टी डोरान ने लिखा "बच्चों अपने सपनों का पीछा करो। मेलबर्न में अपने डेब्यू मैच में छह रन देकर सात विकेट लेने के तीन घंटे बाद स्कॉट बोलैंड अपने बच्चे के साथ। एक हाथ में बीयर और दूसरे में एशेज ट्रॉफी।"





गिलेस्पी के बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलने वाले स्वदेशी खिलाड़ी

स्कॉट बोलैंड ऑस्ट्रेलिया के उन चुनिंदा खिलाड़ियों में से एक हैं, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व किया है। उनसे पहले जेसन गिलिस्पी स्वदेशी पुरुष खिलाड़ी थे, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए क्रिकेट खेला था। अपने आखिरी मैच में वो नाइट वाचमैन के रूप में उतरे थे और दोहरा शतक लगाया था। इसके बाद उन्होंने कोई मैच नहीं खेला। वहीं बोलैंड ने अपने पहले ही टेस्ट मैच में कमाल किया है।





पहले ही टेस्ट में हासिल किया मुल्लघ मेडल

बॉक्सिंग डे टेस्ट में प्लेयर ऑफ द मैच बनने के बाद बोलैंड को मुल्लघ मेडल देकर सम्मानित किया गया। यह मेडल स्वदेशी क्रिकेटर जॉन मुल्लघ के नाम पर दिया जाता है। सोशल मीडिया पर लोग दिल खोलकर बोलैंड की तारीफ कर रहे हैं। यह टेस्ट मैच उनके लिए बहुत ही खास रहा है। अपने घरेलू मैदान में डेब्यू करते हुए उन्होंने परिवार के सामने चार ओवर में छह विकेट झटके और प्लेयर ऑफ द मैच बने।





विस्तार

Scott Boland on his Test debut in the second innings: 4-1-7-6 and bowled out England for just 68 runs in the second innings. pic.twitter.com/8QL2fnmIJu — Johns. (@CricCrazyJohns) December 28, 2021

The last indigenous Aussie male cricketer before Scott Boland to play in Tests was Jason Gillespie in April 2006.

What did he do?

He made a Test double century as a night watchman and then did not play for his country again!#Ashes #Ashes2021 #AshesTest— Mohandas Menon (@mohanstatsman) December 28, 2021

Scott Boland wins the Johnny Mullagh Medal. Couldn’t script it #Ashes pic.twitter.com/ZXbvGdZDN4 — Louis Cameron (@LouisDBCameron) December 28, 2021

I think we're just a Scott Boland fan account at this point.



All for that. #vicsdoitbetter #Ashes pic.twitter.com/1SUM1qNdAz — Victorian Cricket Team (@VicStateCricket) December 27, 2021

