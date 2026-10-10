{"_id":"6aca237296a5634f2e035914","slug":"sanjay-manjrekar-trolled-over-cjp-protest-tweet-users-bring-up-old-ravindra-jadeja-feud-2026-10-10","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"ट्रोलर्स के निशाने पर मांजरेकर: सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर लोकतंत्र का पाठ पढ़ाना पड़ा भारी, यूजर्स ने लिए मजे","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

विज्ञापन पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कमेंटेटर संजय मांजरेकर सोशल मीडिया पर यूजर्स के निशाने पर आ गए हैं। नई दिल्ली में सीजेपी के प्रदर्शन के बीच मांजरेकर ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन को लोकतंत्र का हिस्सा बताते हुए ट्वीट किया। हालांकि, उनकी इस टिप्पणी पर कुछ यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। कई यूजर्स ने उनके पुराने विवादों का जिक्र करते हुए भारतीय क्रिकेट टीम और कमेंट्री को लेकर भी तंज कसे।

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मांजरेकर की टिप्पणी

मांजरेकर ने अपने ट्वीट में लिखा, 'शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक गतिविधि है। पिछली बार जब मैंने सुना था, भारत एक लोकतांत्रिक देश था।' उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। कुछ यूजर्स ने उनकी टिप्पणी पर सवाल उठाए, तो कुछ ने भारतीय क्रिकेटर रवींद्र जडेजा के साथ हुए उनके पुराने विवाद को याद दिलाया।

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Peaceful protests is a democratic activity. Last time I heard India was a democratic country. — Sanjay Manjrekar (@sanjaymanjrekar) October 10, 2026

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'जडेजा ने आपको लोकतांत्रिक जवाब दिया था'

मांजरेकर के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने लिखा, 'पिछली बार मैंने सुना था कि जडेजा ने आपको लोकतांत्रिक जवाब दिया था।' इस टिप्पणी के जरिए यूजर ने 2019 विश्व कप के दौरान मांजरेकर और जडेजा के बीच हुए विवाद पर तंज कसा। एक अन्य यूजर ने लिखा, 'कमेंट्री आपके लिए नहीं है, चाहे क्रिकेट की हो या किसी और चीज की।' वहीं, एक और यूजर ने मांजरेकर पर भारतीय टीम की आलोचना करने का आरोप लगाते हुए लिखा कि अगर उन्हें भारत में लोकतंत्र पर्याप्त नहीं लगता, तो उन्हें किसी दूसरे देश में जाकर कमेंट्री करनी चाहिए। यूजर ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से मिलने वाले पैसे का भी जिक्र किया।

@sanjaymanjrekar Last time I heard jadeja gave you democratic reply — Manish🇮🇳 (@manibhaii16) October 10, 2026

@sanjaymanjrekar @gauravvkchawla Commentary is not for you, cricket or otherwise. — Tushar Gupta (@Tushar15) October 10, 2026

@sanjaymanjrekar If you don't find it democratic enough, get lost and commentary for any other country. You anyways always abuse the Indian team while taking money from the Indian cricket board. — Mr Sinha (@Mrsinha) October 10, 2026

@sanjaymanjrekar Says a guy who mocked Jadeja who earned his place democratically — rae (@ChillamChilli) October 10, 2026

@sanjaymanjrekar You have some unique quality bro. Never found you at right side ever not even in cricket. Rajdeep sardesai of cricket — lakshman (@rebel_notout) October 10, 2026

क्या है जडेजा और मांजरेकर का पुराना विवाद? संजय मांजरेकर और रवींद्र जडेजा के बीच विवाद 2019 विश्व कप के दौरान शुरू हुआ था। उस समय मांजरेकर ने जडेजा को 'बिट्स एंड पीसेस प्लेयर' कहा था। इस शब्द का इस्तेमाल ऐसे खिलाड़ी के लिए किया जाता है, जो खेल के अलग-अलग विभागों में थोड़ा-थोड़ा योगदान देता है।

मांजरेकर की इस टिप्पणी से जडेजा नाराज हो गए थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर जवाब देते हुए लिखा था, 'मैंने आपकी तुलना में दोगुने मैच खेले हैं और अब भी खेल रहा हूं। जिन्होंने उपलब्धियां हासिल की हैं, उनका सम्मान करना सीखें। मैंने आपकी काफी बकवास सुन ली है।'

जडेजा के इस जवाब के बाद दोनों के बीच विवाद काफी चर्चा में रहा था। अब मांजरेकर के हालिया ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए कुछ यूजर्स ने एक बार फिर इसी पुराने मामले का जिक्र किया है।

Still i have played twice the number of matches you have played and i m still playing. Learn to respect ppl who have achieved.i have heard enough of your verbal diarrhoea.@sanjaymanjrekar — Ravindrasinh jadeja (@imjadeja) July 3, 2019