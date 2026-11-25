आईपीएल 2027: पंजाब किंग्स ने राजीव कुमार को बनाया नया फील्डिंग कोच, सपोर्ट स्टाफ में किए बड़े बदलाव
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: मयंक त्रिपाठी Updated Wed, 25 Nov 2026 07:57 PM IST
सार
पंजाब किंग्स ने आईपीएल 2027 से पहले अपने सपोर्ट स्टाफ में बड़े बदलाव करते हुए राजीव कुमार को नया फील्डिंग कोच और पारस म्हाम्ब्रे को गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है। राजीव कुमार चेन्नई सुपर किंग्स के साथ आठ सीजन तक काम कर चुके हैं, जबकि म्हाम्ब्रे भारतीय टीम के पूर्व गेंदबाजी कोच रह चुके हैं।
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विस्तार
आईपीएल 2027 से पहले पंजाब किंग्स ने अपने सपोर्ट स्टाफ को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। फ्रेंचाइजी ने पूर्व झारखंड क्रिकेटर राजीव कुमार को टीम का नया फील्डिंग कोच नियुक्त किया है। वह ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर ब्रैड हैडिन की जगह यह जिम्मेदारी संभालेंगे। इससे पहले पंजाब किंग्स ने पारस म्हाम्ब्रे को अपना नया तेज गेंदबाजी कोच नियुक्त करने की पुष्टि की थी।
राजीव कुमार को मिली बड़ी जिम्मेदारी
राजीव कुमार इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने 2018 से 2026 तक आठ सीजन तक पांच बार की चैंपियन टीम के फील्डिंग कोच के रूप में काम किया। पिछले महीने चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने सपोर्ट स्टाफ में बड़े बदलाव करने का फैसला किया था, जिसके बाद राजीव ने टीम का साथ छोड़ दिया था। राजीव घरेलू क्रिकेट में झारखंड की टीम के कोच के रूप में भी काम कर चुके हैं। पंजाब किंग्स ने उनकी नियुक्ति पर कहा कि उनका अनुभव टीम की फील्डिंग यूनिट को बेहतर बनाने और पूरे सीजन में खिलाड़ियों के विकास में अहम भूमिका निभाएगा।
पारस म्हाम्ब्रे संभालेंगे गेंदबाजी कोच की जिम्मेदारी
पंजाब किंग्स ने पारस म्हाम्ब्रे को भी अपने कोचिंग स्टाफ में शामिल किया है। वह जेम्स होप्स की जगह गेंदबाजी कोच की जिम्मेदारी संभालेंगे। म्हाम्ब्रे भारतीय टीम के लिए दो टेस्ट और तीन वनडे मुकाबले खेल चुके हैं। घरेलू क्रिकेट में मुंबई की ओर से खेलते हुए उन्होंने कई रणजी ट्रॉफी खिताब भी जीते हैं। कोचिंग के क्षेत्र में भी म्हाम्ब्रे का अच्छा अनुभव रहा है। वह 2021 से 2024 तक भारतीय टीम के गेंदबाजी कोच रहे। इस दौरान राहुल द्रविड़ मुख्य कोच थे और भारतीय टीम ने 2024 में टी20 विश्व कप का खिताब जीता था। इसके अलावा वह इंडिया ए, मुंबई इंडियंस और घरेलू टीमों के साथ भी काम कर चुके हैं। म्हाम्ब्रे 2026 सीजन के बाद मुंबई इंडियंस से अलग हुए थे। फिलहाल वह दुबई की आईएलटी20 लीग में एमआई एमिरेट्स के गेंदबाजी कोच हैं।
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रिकी पोंटिंग के साथ फिर काम करेंगे पारस म्हाम्ब्रे
पंजाब किंग्स में शामिल होने के बाद पारस म्हाम्ब्रे की एक बार फिर मुख्य कोच रिकी पोंटिंग के साथ जोड़ी बनेगी। दोनों इससे पहले मुंबई इंडियंस में साथ काम कर चुके हैं। 2015 में मुंबई इंडियंस के खिताब जीतने वाले सीजन में भी म्हाम्ब्रे और पोंटिंग एक ही टीम के कोचिंग सेटअप का हिस्सा थे।
श्रेयस अय्यर की कप्तानी में खिताब जीतने उतरेगी पंजाब किंग्स
आईपीएल 2027 में पंजाब किंग्स की टीम श्रेयस अय्यर की कप्तानी में मैदान पर उतरेगी। फ्रेंचाइजी ने अपने सपोर्ट स्टाफ में बदलाव के साथ टीम को मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक, तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के आने से भी टीम को मजबूती मिली है। पंजाब किंग्स अब तक दो बार आईपीएल की उपविजेता रही है, लेकिन टीम को अपने पहले खिताब का इंतजार है। फ्रेंचाइजी ने 19 खिलाड़ियों को रिटेन कर लिया है। अब 16 दिसंबर को गोवा में होने वाली नीलामी में टीम छह खाली स्थानों को भरने उतरेगी। इनमें दो विदेशी खिलाड़ियों के स्लॉट भी शामिल हैं। पंजाब किंग्स के पास नीलामी के लिए 18.60 करोड़ रुपये का पर्स बाकी है।
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राजीव कुमार को मिली बड़ी जिम्मेदारी
राजीव कुमार इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने 2018 से 2026 तक आठ सीजन तक पांच बार की चैंपियन टीम के फील्डिंग कोच के रूप में काम किया। पिछले महीने चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने सपोर्ट स्टाफ में बड़े बदलाव करने का फैसला किया था, जिसके बाद राजीव ने टीम का साथ छोड़ दिया था। राजीव घरेलू क्रिकेट में झारखंड की टीम के कोच के रूप में भी काम कर चुके हैं। पंजाब किंग्स ने उनकी नियुक्ति पर कहा कि उनका अनुभव टीम की फील्डिंग यूनिट को बेहतर बनाने और पूरे सीजन में खिलाड़ियों के विकास में अहम भूमिका निभाएगा।
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पारस म्हाम्ब्रे संभालेंगे गेंदबाजी कोच की जिम्मेदारी
पंजाब किंग्स ने पारस म्हाम्ब्रे को भी अपने कोचिंग स्टाफ में शामिल किया है। वह जेम्स होप्स की जगह गेंदबाजी कोच की जिम्मेदारी संभालेंगे। म्हाम्ब्रे भारतीय टीम के लिए दो टेस्ट और तीन वनडे मुकाबले खेल चुके हैं। घरेलू क्रिकेट में मुंबई की ओर से खेलते हुए उन्होंने कई रणजी ट्रॉफी खिताब भी जीते हैं। कोचिंग के क्षेत्र में भी म्हाम्ब्रे का अच्छा अनुभव रहा है। वह 2021 से 2024 तक भारतीय टीम के गेंदबाजी कोच रहे। इस दौरान राहुल द्रविड़ मुख्य कोच थे और भारतीय टीम ने 2024 में टी20 विश्व कप का खिताब जीता था। इसके अलावा वह इंडिया ए, मुंबई इंडियंस और घरेलू टीमों के साथ भी काम कर चुके हैं। म्हाम्ब्रे 2026 सीजन के बाद मुंबई इंडियंस से अलग हुए थे। फिलहाल वह दुबई की आईएलटी20 लीग में एमआई एमिरेट्स के गेंदबाजी कोच हैं।
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रिकी पोंटिंग के साथ फिर काम करेंगे पारस म्हाम्ब्रे
पंजाब किंग्स में शामिल होने के बाद पारस म्हाम्ब्रे की एक बार फिर मुख्य कोच रिकी पोंटिंग के साथ जोड़ी बनेगी। दोनों इससे पहले मुंबई इंडियंस में साथ काम कर चुके हैं। 2015 में मुंबई इंडियंस के खिताब जीतने वाले सीजन में भी म्हाम्ब्रे और पोंटिंग एक ही टीम के कोचिंग सेटअप का हिस्सा थे।
श्रेयस अय्यर की कप्तानी में खिताब जीतने उतरेगी पंजाब किंग्स
आईपीएल 2027 में पंजाब किंग्स की टीम श्रेयस अय्यर की कप्तानी में मैदान पर उतरेगी। फ्रेंचाइजी ने अपने सपोर्ट स्टाफ में बदलाव के साथ टीम को मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक, तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के आने से भी टीम को मजबूती मिली है। पंजाब किंग्स अब तक दो बार आईपीएल की उपविजेता रही है, लेकिन टीम को अपने पहले खिताब का इंतजार है। फ्रेंचाइजी ने 19 खिलाड़ियों को रिटेन कर लिया है। अब 16 दिसंबर को गोवा में होने वाली नीलामी में टीम छह खाली स्थानों को भरने उतरेगी। इनमें दो विदेशी खिलाड़ियों के स्लॉट भी शामिल हैं। पंजाब किंग्स के पास नीलामी के लिए 18.60 करोड़ रुपये का पर्स बाकी है।