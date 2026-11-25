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राजीव कुमार इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने 2018 से 2026 तक आठ सीजन तक पांच बार की चैंपियन टीम के फील्डिंग कोच के रूप में काम किया। पिछले महीने चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने सपोर्ट स्टाफ में बड़े बदलाव करने का फैसला किया था, जिसके बाद राजीव ने टीम का साथ छोड़ दिया था। राजीव घरेलू क्रिकेट में झारखंड की टीम के कोच के रूप में भी काम कर चुके हैं। पंजाब किंग्स ने उनकी नियुक्ति पर कहा कि उनका अनुभव टीम की फील्डिंग यूनिट को बेहतर बनाने और पूरे सीजन में खिलाड़ियों के विकास में अहम भूमिका निभाएगा।पंजाब किंग्स ने पारस म्हाम्ब्रे को भी अपने कोचिंग स्टाफ में शामिल किया है। वह जेम्स होप्स की जगह गेंदबाजी कोच की जिम्मेदारी संभालेंगे। म्हाम्ब्रे भारतीय टीम के लिए दो टेस्ट और तीन वनडे मुकाबले खेल चुके हैं। घरेलू क्रिकेट में मुंबई की ओर से खेलते हुए उन्होंने कई रणजी ट्रॉफी खिताब भी जीते हैं। कोचिंग के क्षेत्र में भी म्हाम्ब्रे का अच्छा अनुभव रहा है। वह 2021 से 2024 तक भारतीय टीम के गेंदबाजी कोच रहे। इस दौरान राहुल द्रविड़ मुख्य कोच थे और भारतीय टीम ने 2024 में टी20 विश्व कप का खिताब जीता था। इसके अलावा वह इंडिया ए, मुंबई इंडियंस और घरेलू टीमों के साथ भी काम कर चुके हैं। म्हाम्ब्रे 2026 सीजन के बाद मुंबई इंडियंस से अलग हुए थे। फिलहाल वह दुबई की आईएलटी20 लीग में एमआई एमिरेट्स के गेंदबाजी कोच हैं।पंजाब किंग्स में शामिल होने के बाद पारस म्हाम्ब्रे की एक बार फिर मुख्य कोच रिकी पोंटिंग के साथ जोड़ी बनेगी। दोनों इससे पहले मुंबई इंडियंस में साथ काम कर चुके हैं। 2015 में मुंबई इंडियंस के खिताब जीतने वाले सीजन में भी म्हाम्ब्रे और पोंटिंग एक ही टीम के कोचिंग सेटअप का हिस्सा थे।आईपीएल 2027 में पंजाब किंग्स की टीम श्रेयस अय्यर की कप्तानी में मैदान पर उतरेगी। फ्रेंचाइजी ने अपने सपोर्ट स्टाफ में बदलाव के साथ टीम को मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक, तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के आने से भी टीम को मजबूती मिली है। पंजाब किंग्स अब तक दो बार आईपीएल की उपविजेता रही है, लेकिन टीम को अपने पहले खिताब का इंतजार है। फ्रेंचाइजी ने 19 खिलाड़ियों को रिटेन कर लिया है। अब 16 दिसंबर को गोवा में होने वाली नीलामी में टीम छह खाली स्थानों को भरने उतरेगी। इनमें दो विदेशी खिलाड़ियों के स्लॉट भी शामिल हैं। पंजाब किंग्स के पास नीलामी के लिए 18.60 करोड़ रुपये का पर्स बाकी है।