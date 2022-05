{"_id":"628db3ff303007264b061671","slug":"riyan-parag-gets-angry-on-ravichandran-ashwin-after-getting-run-out-video-viral-on-social-media","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"RR vs GT: रनआउट होने के बाद अश्विन पर नाराज हो गए रियान पराग, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ गुस्से का वीडियो","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता Published by: शक्तिराज सिंह Updated Wed, 25 May 2022 10:13 AM IST