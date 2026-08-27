इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान: बेन डकेट और एमिलियो गे आउट; जॉर्डन और रूट क्रीज पर; मोहम्मद अब्बास को मिले दो विकेट

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इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला लॉर्ड्स में खेला जा रहा है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। फिलहाल इंग्लैंड की टीम इस सीरीज में 1-0 से आगे चल रही है।