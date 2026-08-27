इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान: बेन डकेट और एमिलियो गे आउट; जॉर्डन और रूट क्रीज पर; मोहम्मद अब्बास को मिले दो विकेट
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, लॉर्ड्स Published by: मयंक त्रिपाठी Updated Thu, 27 Aug 2026 05:44 PM IST
सार
इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला लॉर्ड्स में खेला जा रहा है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। फिलहाल इंग्लैंड की टीम इस सीरीज में 1-0 से आगे चल रही है।
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विस्तार
इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला लॉर्ड्स में खेला जा रहा है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। फिलहाल इंग्लैंड की टीम इस सीरीज में 1-0 से आगे चल रही है।
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