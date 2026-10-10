रणजी ट्रॉफी: क्या विकेटकीपिंग के चक्कर में बल्लेबाजी से भटक रहे हैं यशस्वी जायसवाल? वसीम जाफर ने उठाए सवाल

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पूर्व भारतीय बल्लेबाज वसीम जाफर ने यशस्वी जायसवाल के विकेटकीपिंग सीखने के फैसले पर सवाल उठाए हैं। जाफर ने कहा कि 24 साल की उम्र में विकेटकीपिंग सीखना आसान नहीं है, खासकर तब जब खिलाड़ी ने बचपन से इसका अभ्यास न किया हो।

विज्ञापन भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज और मुंबई के दिग्गज क्रिकेटर वसीम जाफर ने यशस्वी जायसवाल के विकेटकीपिंग सीखने के फैसले पर सवाल उठाए हैं। जाफर का मानना है कि 24 साल के टेस्ट सलामी बल्लेबाज जायसवाल को विकेटकीपिंग के बजाय अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि बचपन से विकेटकीपिंग नहीं करने वाले खिलाड़ी के लिए इस कौशल को कम समय में सीखना आसान नहीं है। दरअसल, मुंबई के कप्तान सिद्धेश लाड ने गुरुवार को बताया था कि जायसवाल बल्लेबाजी और लेग स्पिन के अलावा विकेटकीपिंग को भी एक अतिरिक्त कौशल के रूप में विकसित कर रहे हैं। रणजी ट्रॉफी 2026-27 सत्र से पहले उनके विकेट के पीछे अभ्यास करने की तस्वीरें भी सामने आई थीं।

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'विकेटकीपिंग आसान काम नहीं'

वसीम जाफर ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि जायसवाल के विकेटकीपिंग सीखने की खबर सुनकर उन्हें हैरानी हुई। उन्होंने कहा कि टेस्ट क्रिकेट में विकेटकीपिंग बेहद चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी है और इसके लिए लंबे समय के अभ्यास तथा मजबूत बुनियाद की जरूरत होती है। जाफर ने कहा, 'जब मैंने यह बात सुनी तो मुझे खुद हैरानी हुई। अगर आपने बचपन से विकेटकीपिंग नहीं की है, तो यह बहुत मुश्किल है। यह बेहद मेहनत वाला काम है। इसके अलावा, अगर वह विकेटकीपिंग शुरू भी करते हैं, तो उनके लिए जगह कहां है? ईशान किशन, संजू सैमसन और ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी पहले से मौजूद हैं। मुझे लगता है कि वह सफेद गेंद के क्रिकेट में जगह बनाने के लिए ऐसा करना चाहते हैं।'

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सफेद गेंद की टीम में जगह बनाने की जल्दबाजी? जाफर ने संकेत दिया कि जायसवाल सीमित ओवरों की भारतीय टीम में अपनी जगह मजबूत करने के लिए अतिरिक्त कौशल विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि, उन्होंने सलाह दी कि जायसवाल को घरेलू क्रिकेट और न्यूजीलैंड दौरे से पहले अपनी बल्लेबाजी पर अधिक ध्यान देना चाहिए।

जाफर ने कहा, 'टेस्ट क्रिकेट में विकेटकीपिंग करना बहुत मुश्किल है। अगर आपने बचपन से यह काम नहीं किया है, तो इसे जल्दी सीखना आसान नहीं है। मुझे लगता है कि वह सफेद गेंद की टीम में जगह बनाने के लिए थोड़े उतावले हो रहे हैं। उन्हें रणजी ट्रॉफी और न्यूजीलैंड दौरे से पहले अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान देना चाहिए।'

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