{"_id":"6acbb384d679ac3c6c06cf3a","slug":"ranji-trophy-day-1-highlights-mohammed-shami-took-four-wickets-know-2026-10-11","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"रणजी ट्रॉफी का पहला दिन कैसा रहा?: शमी ने झटके चार विकेट, स्मरण का शतक; जडेजा ने भी दिखाया दम","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

विज्ञापन रणजी ट्रॉफी के एलीट मुकाबलों के पहले दिन गेंदबाजों और बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। बंगाल की ओर से मोहम्मद शमी ने दिल्ली के खिलाफ चार विकेट झटके, जबकि जम्मू-कश्मीर के रोहित शर्मा ने मध्य प्रदेश के पांच बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। कर्नाटक के कप्तान रविचंद्रन स्मरण ने 126 रन की शतकीय पारी खेलकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। वहीं, विदर्भ के यश राठौड़ और कप्तान अक्षय वाडकर ने नाबाद शतक लगाकर पुदुचेरी के खिलाफ बड़ा स्कोर खड़ा किया। सौराष्ट्र की ओर से रविंद्र जडेजा ने भी नाबाद 72 रन बनाए।

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शमी की घातक गेंदबाजी, दिल्ली 240 रन पर ढेर

भारतीय टीम से बाहर चल रहे तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने अपनी धारदार गेंदबाजी से प्रभावित किया। उन्होंने 30 रन देकर चार विकेट लिए और बंगाल को दिल्ली की पारी 240 रन पर समेटने में मदद की। दिल्ली की टीम 77.3 ओवर में ऑलआउट हो गई। ऋतिक शौकीन ने 56 रन बनाकर दिल्ली की ओर से सबसे बड़ी पारी खेली, जबकि आयुष दोसेजा ने 45 रन का योगदान दिया। बंगाल की ओर से आकाश दीप ने दो और ऑफ स्पिनर अमीर गनी ने तीन विकेट लिए। मुकेश कुमार को एक सफलता मिली।

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जम्मू-कश्मीर के रोहित शर्मा ने झटके पांच विकेट

गत चैंपियन जम्मू-कश्मीर ने मध्य प्रदेश को पहली पारी में 196 रन पर समेटकर खिताब बचाने के अभियान की अच्छी शुरुआत की। मध्यम गति के गेंदबाज रोहित शर्मा ने 36 रन देकर पांच विकेट लिए, जबकि सुनील कुमार ने 69 रन देकर चार बल्लेबाजों को आउट किया। मध्य प्रदेश के कप्तान शुभम शर्मा ने 174 गेंदों पर 79 रन बनाकर पारी को संभालने की कोशिश की। आर्यन पांडे ने 35 रन बनाए। जवाब में जम्मू-कश्मीर ने दिन का खेल समाप्त होने तक तीन ओवर में एक विकेट पर तीन रन बना लिए थे। टीम अभी मध्य प्रदेश से 193 रन पीछे है।

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स्मरण के शतक से कर्नाटक मजबूत, आंध्र के दो विकेट गिरे

कर्नाटक के कप्तान रविचंद्रन स्मरण ने 126 रन की शानदार पारी खेलकर टीम को मुश्किल स्थिति से उबारा। एक समय कर्नाटक ने 22 रन पर चार विकेट गंवा दिए थे, लेकिन स्मरण ने केएल श्रीजित के साथ पांचवें विकेट के लिए 111 रन की साझेदारी की। श्रीजित ने 58 रन बनाए। कर्नाटक की पहली पारी 274 रन पर समाप्त हुई। इसके बाद गेंदबाजों ने भी अच्छी शुरुआत दिलाई और दिन का खेल खत्म होने तक आंध्र के दो विकेट 16 रन पर गिरा दिए। कर्नाटक को पहली पारी के आधार पर 258 रन की बढ़त हासिल है। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में सौराष्ट्र ने छत्तीसगढ़ के खिलाफ चार विकेट पर 308 रन बनाए। रविंद्र जडेजा 72 रन और प्रेरक मांकड़ 92 रन बनाकर नाबाद लौटे, जबकि चिराग जानी ने 83 रन का योगदान दिया।

विदर्भ के दो शतक, पुदुचेरी के खिलाफ 300 रन पार

विदर्भ ने पुदुचेरी के खिलाफ पहले दिन पांच विकेट पर 300 रन बनाकर मजबूत स्थिति हासिल कर ली। शुरुआती झटकों के बाद यश राठौड़ और कप्तान अक्षय वाडकर ने पारी को संभाला। राठौड़ 131 और वाडकर 112 रन बनाकर नाबाद रहे। दोनों ने टीम को बड़े स्कोर की ओर पहुंचाया।

महाराष्ट्र के लिए बावने का शतक, पृथ्वी शॉ ने भी बनाए 70 रन

महाराष्ट्र ने सर्विसेज के खिलाफ पहले दिन पांच विकेट पर 287 रन बनाए। मध्यक्रम के बल्लेबाज अंकित बावने ने धैर्यपूर्ण बल्लेबाजी करते हुए 232 गेंदों पर नाबाद 105 रन बनाए। उनकी पारी में 11 चौके और एक छक्का शामिल रहा। कप्तान पृथ्वी शॉ ने भी आक्रामक अंदाज में 73 गेंदों पर 70 रन बनाए। सर्विसेज की ओर से बाएं हाथ के स्पिनर अर्जुन शर्मा ने तीन विकेट झटके।

ओडिशा के गौरव चौधरी का शतक, गुजरात के खिलाफ टीम मजबूत

ओडिशा ने गुजरात के खिलाफ पहले दिन तीन विकेट पर 272 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज गौरव चौधरी ने 263 गेंदों पर नाबाद 121 रन की पारी खेली। संदीप पटनायक 139 गेंदों पर 69 रन बनाकर उनका साथ निभा रहे हैं। गौरव ने अपनी पारी में 10 चौके और दो छक्के लगाए, जबकि संदीप ने 12 चौके जड़े। गुजरात की ओर से कप्तान चिंतन गजा, अर्जन नागवासवाला और हर्षल पटेल को एक-एक विकेट मिला।



मुंबई को लाड और मुशीर ने संभाला

चंडीगढ़ के खिलाफ मुंबई ने पहले दिन पांच विकेट पर 249 रन बनाए। कप्तान सिद्धेश लाड 176 गेंदों पर आठ चौकों की मदद से 80 रन बनाकर नाबाद रहे। मुशीर खान ने 149 गेंदों पर 65 रन बनाए। दोनों बल्लेबाजों ने टीम को शुरुआती झटकों से उबारते हुए मजबूत स्थिति में पहुंचाया। चंडीगढ़ की ओर से रोहित धांडा ने तीन विकेट लिए।



राजस्थान के लांबा शतक के करीब नहीं रुके, नाबाद 103 रन बनाए

तमिलनाडु के खिलाफ राजस्थान ने पहले दिन चार विकेट पर 286 रन बनाए। मध्यक्रम के बल्लेबाज करण लांबा ने 135 गेंदों पर नाबाद 103 रन की पारी खेली। उनकी पारी में 11 चौके और एक छक्का शामिल रहा। सलामी बल्लेबाज रोहन राजबार ने 220 गेंदों पर 95 रन बनाए, जबकि सुमित गोदारा ने 49 रन का योगदान दिया। राजबार और गोदारा के बीच दूसरे विकेट के लिए 104 रन की साझेदारी हुई। इसके बाद राजबार और लांबा ने तीसरे विकेट के लिए 135 रन जोड़े। तमिलनाडु की ओर से सरवना कुमार ने तीन विकेट लिए।



अंशुल कंबोज की घातक गेंदबाजी, हिमाचल के सात विकेट गिरे

हरियाणा के खिलाफ हिमाचल प्रदेश की टीम पहले दिन सात विकेट पर 153 रन ही बना सकी। भारतीय तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 32 रन देकर चार विकेट झटके। हिमाचल की ओर से आकाश वशिष्ठ ने 110 गेंदों पर 49 रन बनाकर संघर्ष किया। शुरुआती दिन के बाद हरियाणा की टीम मजबूत स्थिति में नजर आ रही है।



उत्तराखंड के देवेंद्र बोरा ने झटके पांच विकेट

रेलवे की टीम उत्तराखंड के खिलाफ पहली पारी में 278 रन पर ऑलआउट हो गई। देवेंद्र सिंह बोरा ने 49 रन देकर पांच विकेट हासिल किए, जबकि मयंक मिश्रा ने तीन बल्लेबाजों को आउट किया। रेलवे की ओर से सलामी बल्लेबाज विवेक सिंह ने 220 गेंदों पर 112 रन बनाए, लेकिन उन्हें निचले क्रम से ज्यादा सहयोग नहीं मिला। उत्तराखंड ने रेलवे को 87.5 ओवर में समेट दिया।



झारखंड की अच्छी शुरुआत, केरल के खिलाफ 289 रन

झारखंड ने केरल के खिलाफ पहले दिन पांच विकेट पर 289 रन बना लिए। सलामी बल्लेबाज शिखर मोहन ने 196 गेंदों पर 143 रन की शानदार पारी खेली। उनकी पारी में 18 चौके और दो छक्के शामिल रहे। उत्कर्ष सिंह ने 147 गेंदों पर 71 रन बनाकर उनका अच्छा साथ दिया। केरल की ओर से ऑफ स्पिनर वैशाख चंद्रन ने तीन विकेट लिए, जबकि जलज सक्सेना को दो सफलता मिली।