{"_id":"628dba419697ff5a21286f8a","slug":"rajasthan-royals-lost-two-wickets-in-one-ball-also-got-five-runs-on-last-ball-of-inning","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"RR vs GT: राजस्थान ने गुजरात के खिलाफ एक ही गेंद पर गंवाए दो विकेट, पांच रन भी बनाए, समझें पूरा मामला","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता Published by: शक्तिराज सिंह Updated Wed, 25 May 2022 10:40 AM IST