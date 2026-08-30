न कोई सिक्योरिटी, न तामझाम...: ट्रॉली बैग लेकर मेट्रो में दिखे जवागल श्रीनाथ, फैंस ने कहा- यही है असली स्टार
भारत के पूर्व तेज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ की बेंगलुरु मेट्रो में सफर करते हुए तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ट्रॉली बैग के साथ आम यात्री की तरह सफर करते श्रीनाथ की सादगी ने क्रिकेट फैंस का दिल जीत लिया। कभी भारतीय तेज गेंदबाजी की अगुआई करने वाले श्रीनाथ अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में मैच रेफरी की भूमिका निभा रहे हैं।
विस्तार
तस्वीर में भारत के पूर्व पेसर हाथ में ट्रॉली बैग लिए बिल्कुल आम यात्री की तरह मेट्रो में सफर करते नजर आ रहे हैं। न कोई तामझाम दिखाई दे रहा है और न ही उनके आसपास किसी तरह का बड़ा काफिला। यही अंदाज सोशल मीडिया यूजर्स को खासा पसंद आया।
जवागल श्रीनाथ कर्नाटक से आने वाले भारत के सबसे प्रमुख तेज गेंदबाजों में रहे हैं। उन्हें ‘मैसूर एक्सप्रेस’ के नाम से भी जाना जाता था। उस दौर में जब भारतीय क्रिकेट लगातार विश्वस्तरीय तेज गेंदबाजों की तलाश में था, श्रीनाथ ने लंबे समय तक टीम की पेस अटैक की जिम्मेदारी संभाली।
उन्होंने भारत के लिए 67 टेस्ट और 229 वनडे खेले। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी रफ्तार और अनुशासन के दम पर उन्होंने खास पहचान बनाई। लेकिन क्रिकेट से संन्यास लेने के वर्षों बाद उनकी चर्चा किसी गेंदबाजी प्रदर्शन के लिए नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में उनकी सादगी के कारण हो रही है।
वायरल तस्वीर में श्रीनाथ जींस और हल्के नीले रंग की शर्ट पहने नजर आ रहे हैं। उनके पास एक ट्रॉली बैग रखा हुआ है और वह मेट्रो में सफर कर रहे हैं। तस्वीर को देखने पर पहली नजर में ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि सामने बैठा शख्स कभी भारतीय क्रिकेट टीम की तेज गेंदबाजी का मुख्य आधार रहा होगा। यही सामान्य-सा अंदाज सोशल मीडिया पर लोगों को सबसे ज्यादा आकर्षित कर रहा है। कई क्रिकेट प्रशंसकों ने कहा कि श्रीनाथ का यह अंदाज उनकी उस सादगी को दिखाता है, जिसके लिए वह लंबे समय से जाने जाते हैं।
एक कौने में खड़ा ये आदमी पता हैं कौन हैं ?— Soniya Deshwal (@ImSoniya24) August 29, 2026
ये हैं Javagal Srinath
पूर्व भारतीय क्रिकेटर
ODI में 315 विकेट
Test में 236 विकेट
भारत के लिए 4 विश्व कप खेले, सबसे ज्यादा 44 विकेट लेने का रिकॉर्ड इनके नाम हैं
अब इन्हीं Javagal Srinath को बंगलुरू की Namma Metro में चुपचाप एक कौने… pic.twitter.com/0XgQu0jETG
तस्वीर वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर श्रीनाथ की जमकर तारीफ हुई। कुछ यूजर्स ने दावा किया कि उन्होंने उन्हें पहले भी बेंगलुरु में बिना किसी खास सुरक्षा या तामझाम के घूमते देखा है। कई प्रशंसकों ने कर्नाटक क्रिकेट के दूसरे दिग्गजों का भी जिक्र किया। अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़ और वेंकटेश प्रसाद के साथ श्रीनाथ का नाम लेते हुए यूजर्स ने कहा कि इस पीढ़ी के कई क्रिकेट सितारों ने बड़ी सफलता हासिल करने के बावजूद बेहद सादगीपूर्ण जीवनशैली बनाए रखी।
रेलवे स्टेशन पर भी दिख चुके हैं श्रीनाथ
यह पहली बार नहीं है जब श्रीनाथ की सामान्य जीवनशैली ने लोगों का ध्यान खींचा हो। इससे पहले उनकी एक तस्वीर मैसूर रेलवे स्टेशन से भी सामने आई थी, जिसमें वह कंधे पर बैग टांगे आम यात्री की तरह नजर आए थे। मेट्रो की यह तस्वीर भी उसी छवि को मजबूत करती है। हालांकि, इस तस्वीर को बेंगलुरु मेट्रो में किस तारीख को लिया गया, इसकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है। तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई और देखते ही देखते वायरल हो गई।
श्रीनाथ ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास जरूर ले लिया, लेकिन खेल से उनका रिश्ता आज भी कायम है। अपने क्रिकेट करियर के बाद उन्होंने आईसीसी मैच रेफरी की भूमिका संभाली और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से जुड़े रहे। एक समय भारतीय तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी उठाने वाले श्रीनाथ अब मैदान के बाहर से क्रिकेट का हिस्सा हैं। यही वजह है कि उनकी साधारण-सी मेट्रो यात्रा भी फैंस के लिए खास बन गई।
आखिर जिस खिलाड़ी को कभी हजारों दर्शकों ने मैदान पर भारतीय टीम के लिए तेज गेंदबाजी करते देखा था, उसे आज उसी शहर में आम लोगों के बीच ट्रॉली बैग के साथ सफर करते देखना अपने आप में दिलचस्प है। श्रीनाथ की यह तस्वीर याद दिलाती है कि बड़ी उपलब्धियां हासिल करने के बाद भी जमीन से जुड़े रहना ही असली स्टारडम है।