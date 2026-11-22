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विज्ञापन बांग्लादेश के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज के दूसरे और आखिरी मुकाबले के लिए दक्षिण अफ्रीका ने अपनी प्लेइंग इलेवन घोषित कर दी है। सोमवार से सुपरस्पोर्ट पार्क में शुरू होने जा रहे इस मुकाबले में टोनी डी जॉर्जी और एनरिक नॉर्त्जे की वापसी हो रही है।

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एक साल बाद टेस्ट टीम में लौटी जॉर्जी

डी जॉर्जी एक साल बाद टेस्ट टीम में लौटे हैं, जो चोटिल कप्तान तेंबा बावुमा की जगह लेंगे। बावुमा काफ (पिंडली) इंजरी के कारण दूसरे मैच से बाहर हैं। सेंचुरियन में होने वाले इस मैच में एडेन मार्करम कप्तानी की जिम्मेदारी संभालेंगे। जॉर्जी ने अपना पिछला टेस्ट नवंबर 2025 में भारत के खिलाफ खेला था। इसके बाद, पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मैच के दौरान वे चोटिल हो गए थे।



वहीं, एनरिक नॉर्त्जे भी लंबे समय बाद टीम में वापसी कर रहे हैं, जो दूसरे टेस्ट में डेन पैटरसन की जगह लेंगे। नॉर्त्जे ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2-1 से जीती गई सीरीज में दो टेस्ट खेले थे, लेकिन दूसरे मैच के दौरान उन्हें ग्रोइन (जांघ के ऊपरी हिस्से) में चोट लग गई थी। इस वजह से वे तीसरा टेस्ट नहीं खेल पाए थे और बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए भी उन्हें नहीं चुना गया। पहले टेस्ट की पहली पारी में पैटरसन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए चार विकेट लिए थे, लेकिन अब फिट होकर लौटे नॉर्त्जे के लिए उन्हें अपनी जगह छोड़नी पड़ी है।

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प्लेइंग-11 में कौन-कौन शामिल?

शेष प्लेइंग इलेवन वही है, जिसने जोहानिसबर्ग में सीरीज के पहले मैच में बांग्लादेश को हराया था। कप्तान मार्करम, मार्केस एकरमैन के साथ पारी की शुरुआत करेंगे। पहले टेस्ट में शानदार 83 रन बनाने वाले जुबैर हमजा नंबर 3 पर ही बल्लेबाजी करेंगे। डी जॉर्जी के बाद नंबर 5 पर मैथ्यू ब्रीत्जके और नंबर 6 पर रेयान रिकेल्टन बल्लेबाजी करेंगे। टीम में नंबर 7 और 8 पर दो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर वियान मुल्डर और मार्को यानसेन शामिल हैं। साइमन हार्मर टीम में एकमात्र स्पेशलिस्ट स्पिनर हैं। जोहानिसबर्ग में दूसरी पारी में छह विकेट लेने के बाद वे लगातार प्रभावित कर रहे हैं।



तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी कगिसो रबाडा और नॉर्त्जे संभालेंगे, जबकि यानसेन और मुल्डर भी तेज गेंदबाजी के अन्य विकल्प होंगे। पहला टेस्ट मैच 9 विकेट से जीतने के बाद फिलहाल साउथ अफ्रीका के पास 1-0 की बढ़त है।

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