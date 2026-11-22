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वर्ष 2018 में दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच केपटाउन टेस्ट के दौरान सामने आया सैंडपेपरगेट विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने अपनी आत्मकथा में इस मामले को लेकर कुछ सनसनीखेज खुलासे किए हैं। इसके बाद क्रिकेट जगत में एक बार फिर इस प्रकरण पर बहस छिड़ गई है। विज्ञापन मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब (एमसीसी) के क्रिकेट प्रमुख फ्रेजर स्टीवर्ट ने रविवार को कहा कि क्रिकेट गेंद पर सैंडपेपर का इस्तेमाल खेल के नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है और इसके लिए दी गई सजा उचित थी। उन्होंने उम्मीद जताई कि पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में छाया यह विवाद जल्द ही पीछे छूट जाएगा और क्रिकेट में खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर चर्चा होगी।

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सजा को बताया जायज

स्टीवर्ट ने कहा, क्रिकेट के नियमों के लिहाज से गेंद पर सैंडपेपर का इस्तेमाल स्पष्ट रूप से नियमों का उल्लंघन है। इस बात पर शायद ही किसी को संदेह हो। आठ साल बाद इस मामले में कौन क्या जानता था और किसकी क्या भूमिका थी, इस पर नए आरोप लगाना एमसीसी की टिप्पणी का विषय नहीं है। क्रिकेट को अखबारों के पन्ने पर विवादों के कारण नहीं, बल्कि खेल से जुड़ी उपलब्धियों के लिए जगह मिलनी चाहिए। किसकी गलती थी और कौन सही था, इस पर टिप्पणी करना मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। हालांकि, नियमों के नजरिये से गेंद पर सैंडपेपर का इस्तेमाल अवैध था और इसके लिए सजा दिया जाना उचित था।



ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड (सीए) ने इस विवाद की जांच जल्दबाजी में पूरी की थी या नहीं, इस सवाल पर स्टीवर्ट ने कहा कि इसकी जांच करना क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का अधिकार क्षेत्र है। उन्होंने कहा, 'इस मामले में दोनों पक्षों की अपनी-अपनी राय है। मुझे नहीं पता कि वास्तविक सच्चाई क्या है।' स्टीवर्ट ने उम्मीद जताई कि अगले साल इंग्लैंड में होने वाली बहुप्रतीक्षित एशेज सीरीज तक यह विवाद पीछे छूट जाएगा और प्रशंसक क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

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नो हैंडशेक नीति पर क्या बोले स्टीवर्ट

भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैचों में हाथ नहीं मिलाने की नीति पर पूछे गए सवाल पर भी स्टीवर्ट ने सीधी टिप्पणी करने से परहेज किया। उन्होंने कहा कि कुछ मुद्दे क्रिकेट से परे होते हैं और भू-राजनीतिक परिस्थितियों पर बोलना उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। उन्होंने कहा, हमारे नियंत्रण में केवल इतना है कि मैदान पर खिलाड़ी एक-दूसरे का सम्मान करें, अंपायरों और उनके फैसलों का सम्मान करें तथा खेल की गरिमा बनाए रखें।

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