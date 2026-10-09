आईपीएल: कोहली की जगह किसे आरसीबी का कप्तान बनाना चाहते थे नेहरा और कर्स्टन? इस पूर्व खिलाड़ी ने किया खुलासा

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विज्ञापन पार्थिव पटेल ने मोईन अली के उन दावों की पुष्टि की है जिनमें कहा गया था कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) पहले ही विराट कोहली को कप्तानी से हटाने की तैयारी में थी। पूर्व भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ने खुलासा करते हुए कहा कि उन्हें फ्रेंचाइजी का नया कप्तान बनाया जाना तय था, लेकिन नेतृत्व में कोई बदलाव नहीं हुआ और इसके बजाय वह लोग ही हटा दिए गए जिन्होंने उन्हें यह प्रस्ताव दिया था।

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आरसीबी के कोचिंग स्टाफ का हिस्सा थे नेहर और कर्स्टन

पार्थिव ने बताया कि आशीष नेहरा और गैरी कर्स्टन ने उन्हें सूचित किया था कि वह विराट की कप्तानी का जिम्मा संभालेंगे। मालूम हो कि नेहरा 2018 और 2019 में फ्रेंचाइजी के गेंदबाजी कोच थे, जबकि कर्स्टन आरसीबी के मुख्य कोच थे। 2019 के सीजन में आरसीबी अंक तालिका में सबसे नीचे रही थी, जिसके बाद दोनों को हटा दिया गया और 2020 के अभियान से माइक हेसन और साइमन कैटिच ने कोचिंग की कमान संभाली।

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मोईन अली पर भी किया गया था विचार?

पार्थिव ने यह भी बताया कि मोईन अली पर भी कप्तानी के लिए विचार किया गया था, लेकिन इस रेस में वह आगे निकल गए थे। आकाश चोपड़ा के साथ यूट्यूब चैनल पर पार्थिव ने कहा, मैंने कभी इसके बारे में बात नहीं की, लेकिन मोईन अली ने एक इंटरव्यू में इसका जिक्र किया था कि मुझसे कहा गया था, 'तैयार रहना, हम अगले साल के लिए ऐसा (कप्तानी) सोच रहे हैं।' लेकिन अगले साल जिन दो लोगों ने मुझे यह ऑफर दिया था (आशीष नेहरा और गैरी कर्स्टन), उन्हें बदल दिया गया, नए कोच आ गए और मुझे उस पूरे सीजन में एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला।

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